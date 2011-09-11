Komutan nizamiyeye çağrıldı!

T24 - Nöbet sırasındaki ölüme açıklama isteyen aile, 2. Ordu'nun nizamiyesinde komutanla görüşmek istedi. Bu talep yerine gelmeyince, oğullarının tabutuna sarılan Türk bayrağı olay açıklığa kavuşuncaya dek iade edildi.



Piyade er Eren Özel, 7 Eylül Çarşamba günü Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugayı 1. Mekanize Piyade Taburu'nda 05.00-07.00 nöbetinde başından vurularak öldürülmüş, aile ilk önce olayın 'intihar' olduğu söylenmiş daha sonra ise Özel'in nöbet arkadaşı tarafından vurulduğu bilgisi verilmişti.



Kahramanmaraş'taki birliğinde nöbet tutarken başından vurularak öldürüldüğü iddia edilen Piyade Er Eren Özel'in ailesi, 2. Ordu Komutanlığı'na gitti.



Aile burada, ''kendilerine bir açıklama yapılmasını beklediklerini, ancak komutanlık düzeyinde kendilerine ziyaret yapılmadığını iddia ederek, 2. Ordu Komutanı veya ilgili komutanlarla görüşmek için beklemeye başladı.



Polisin güvenlik önlemi aldığı nizamiye önünde bir süre bekleyen aile adına açıklama yapan amca Mesut Özel, olayın soruşturulup soruşturulmadığını, sorumlularının kim olduğunu merak ettiklerini belirtti.



Kendilerini komutanlık düzeyinde kimsenin ziyaret etmediğini ve açıklama yapmadıklarını ifade eden Özel, ''Komutanın kapıya gelerek kendilerine açıklama yapmasını istediklerini'' söyledi.





ANNE FENALAŞTI



Elinde oğlunun fotoğrafıyla gözyaşı döken anne Zeynep Özel de, oğlunun niye öldürüldüğü sorusuna yanıt verilmesini istediklerini ifade ederek, ''Sorumlular ortaya çıkarılsın. Ben oğlumu davul zurnayla gönderdim. Cenazesini aldım. Hiçbir anne bunu hak etmiyor. Sorumlular ortaya çıkarılsın. Oğlumun kanı yerde kalmasın'' dedi.



Nizamiye önünde fenalık geçiren anne Özel, ambulansa alınarak müdahale edildi.



Adli makamlara başvuru yapmadıklarını belirten aile, varsa açılan bir soruşturma, bunun hangi aşamada olduğunu öğrenmek istediklerini söyledi.





BAYRAK NÖBETÇİ ASKERE



Açıklamanın ardından karargahtan gelen bilgi üzerine anne amca ve bir yakınından oluşan üç kişinin içeri alınmasına karar verildi.



Polisin aileye durumu anlatması üzerine komutanın dışarı gelmesi yönünde tartışma yaşandı. Yetkili komutan nizamiye önüne gelmeyince aile de içeri girmedi.



Tartışmanın yaşandığı sırada grupta bulunan bazı kişiler Malatya Emniyet Müdür Yardımcısının kendilerine güldüğünü iddia ederek üzerine saldırdı. Yaşanan arbedeye polis ekipleri ve aile bireyleri müdahale etti.



Piyade er Özel'in amcası Mesut Özel, nizamiyede nöbet tutan askerlere yaklaşarak poşet içerisinden çıkardığı Türk bayrağını göstererek, ''Bu bayrak yeğenimin tabutuna sarılıydı. Olay aydınlatılıncaya kadar bu bayrağı almayı kabul etmiyoruz. Bu bayrağı olay aydınlatıldıktan sonra alacağız'' diyerek öptüğü bayrağı teslim etti.





