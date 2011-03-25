-KOMUTA NATO'DA BRÜKSEL (A.A) - 25.03.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasının NATO sorumluluğunda yürütüleceğini duyurdu. Rasmussen, NATO büyükelçilerinin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İttifakın Libyalı sivilleri korumak için harekete geçeceğini belirtti. NATO'nun uçuşa yasak bölge uygulamasını yürütmesi konusunda altı günden bu yana süren tıkanıklık, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bugün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile telekonferans üzerinden yürüttüğü müzakerelerle aşılmıştı. -NATO GENEL SEKRETERİ RASMUSSEN- NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO büyükelçilerinin Libya toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kaddafi rejiminin saldırılarına karşı sivilleri korumak için geniş uluslararası çabanın parçası olarak eyleme geçiyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla işbirliği yapacağız ve onların katkılarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı. NATO'nun bu aşamada sadece uçuşa yasak bölge icrasında bulunacağını anlatan Rasmussen, şimdilik uluslararası koalisyon operasyonunun ve NATO operasyonunun birlikte yürütüleceğini ve ilerleyen dönemde tüm sorumluluğun NATO'ya geçebileceğini belirtti. Rasmussen "(1973 sayılı) BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak NATO'nun daha geniş sorumluluk alıp almayacağını değerlendiriyoruz ama henüz bir karara ulaşamadık" dedi. Bu durumda NATO, uçuşa yasak bölge uygulaması kapsamında sadece meşru müdafaada bulunabilecek. Sivillerin korunması gerekçesiyle yer hedeflerine ateş edemeyecek. -ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, NATO'da varılan anlaşmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, "Bugün (operasyonlarda) yeni adımı atıyoruz. NATO müttefiklerimizle birlikte, Libya üzerindeki uçuşa yasak bölge uygulamasının komuta ve kontrolünün NATO'ye devredilmesi hususunda anlaştık. NATO'daki 28 müttefikin tamamı şimdi ayrıca, askeri yetkililere, NATO'nun, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1973 sayılı kararı altında, sivillerin korunmasına yönelik daha geniş çaptaki misyonu üstlenmesi için operasyon planı geliştirme yetkisi verdi" diye konuştu. NATO'nun bu uluslararası çabayı koordine etmek ve tüm katılımcı ülkelerin ortak hedefler doğrultusunda etkin çalışmasını sağlamak için uygun bir yapı olduğunu ifade eden Clinton, bu koalisyonun, Arap partnerler de dahil olmak üzere NATO'nun ötesindeki ülkeleri de içerdiğine işaret etti. Clinton, "Arap liderliği ve katılımının çok önemli olduğunu her zaman söyledik. Arap Birliği, Libya ile ilgili önemli açıklamasıyla bu liderliği gösterdi. Onların devam eden katkılarından derin takdir duyuyoruz" dedi. Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin de koalisyona katılacağını açıklamasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Clinton, "Önümüzdeki günlerde, NATO komuta ve kontrol sorumluluklarını üstlenirken sivillerin refahı bizim en önem vereceğimiz konu olacak. Bu operasyon zaten çok sayıda hayat kurtardı ancak tehlike henüz bitmiş olmaktan çok uzak. Kaddafi rejimi kendi halkını tehdit ettikçe ve BM'ye meydan okudukça, tetikte ve odaklanmış olmaya devam etmeliyiz" diye konuştu. Libya'ya yönelik strateji ve askeri operasyonların koordinasyonu için gelecek Salı günü Londra'da düzenlenecek uluslararası konferansa katılacağını bildiren Clinton, Amerikan ordusunun, BMGK'nın 1970 ve 1973 sayılı kararlarının uygulanmasını temin etmeye dönük çabalara olan desteğini sürdüreceğini de kaydetti. -"TÜRKİYE İLE YAKIN İSTİŞARE HALİNDEYİZ"- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın brifinginde, TBMM'nin, hükümete yetki veren tezkereyi onaylamasıyla ilgili bir soru üzerine, bu konuda doğrudan bir yorum yapmazken "Türkiye, bu süreçte önemli bir partner ve tabii ki onlarla yakın temas halinde olmayı sürdürüyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile telekonferans üzerinden dörtlü görüşme yaptığını belirten Toner, ancak bu görüşmeyle ilgili de detay vermedi. Toner, bir gazetede çıkan, "Türkiye'nin hem Libya lideri Muammer Kaddafi hem de muhaliflerle görüşerek hazırladığı ve ABD ile paylaştığı özel bir planın, Fransa'nın sürüklemesiyle başlatılan bombardıman nedeniyle boşa gittiği" yönündeki haberin sorulması üzerine de "bu konudan haberdar olmadığını" belirtti. Toner, "Kaddafi yanlıları ile muhalifler arasında Ankara'da böyle bir görüşmenin yapıldığına dair bilgilendirildiniz mi?" sorusunu da "Bunun hakkında birşey duymadım" diye yanıtladı. Öte yandan, TBMM'de tezkereyi onaylanması konusu Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney'ye de soruldu. Carney de konuya ilişkin doğrudan bir yorumda bulunmazken "Bu konuda Türk hükümetiyle düzenli istişare halinde olduklarını" kaydetti.