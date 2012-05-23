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Dünya

Komuşuların Eurovision gerginliği

İran, Eurovision Şarkı Yarışması’nın bu yılki ev sahibi Azerbaycan’ı, İslam'ı küçük düşürmekle itham etti. Bakü’deki İran büyükelçisi geri çağırıldı

23 Mayıs 2012 18:38

Eurovision'un ev sahibi Azerbaycan'da son haftalarda tansiyon düşmüyor. Eurovision Şarkı Yarışması nedeniyle protestoların sürdüğü ülkeye bu kez de İran'dan tepki geldi.

Yarışma için daha fazla alan yaratmak ve Bakü turizmini geliştirmek amacıyla vatandaşların zorunlu iskana maruz bırakıldığı, emeklilerin maaşlarında kesintiye gidildiği, basın ve düşünce özgürlüğü gibi konularda insan haklarının ihlâl edildiği yönünde iddiaların yöneltildiği ülke, İran tarafından da İslam'ı küçük düşürmekle itham ediliyor.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran'ın bu nedenle Bakü'deki büyükelçisini geri çağırdığına yer verdi. İran'daki dinî yetkililerin, Azerbaycan'ın eşcinsel yürüyüşlerine izin vermesini sert bir dille eleştirdiği bildiriliyor.


Gergin ilişkiler


İki komşu İran ile Azerbaycan'ın ilişkilerinde dönem dönem gerginlikler yaşanıyor. Azerbaycan, İsrail ve ABD ile iyi ilişkiler yürütürken, Tahran yönetimi geçen aylarda İsrail ajanlarının Azerbaycan'da aktif olarak çalıştıklarını öne sürmüştü. Azerbaycan ise ABD ve İsrail'de saldırı düzenlemek için İran tarafından harekete geçirilen çok sayıda terör zanlısını tutukladığını öne sürüyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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