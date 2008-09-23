'Kömürden Kurtul, İklimi Kurtar'

Greenpeace'den termik santral eylemi

Greenpeace Uluslararası Kömür Kampanyası Sorumlusu Agnes De Rooij, yeni kömürlü termik santralleri kurmak için hiçbir neden bulunmadığını öne sürerek, "Dünyada, şu andaki enerji ihtiyacımızın 6 katını karşılayacak yenilenebilir enerji kaynağı bulunuyor" dedi.Rooij, iklim değişikliği ve tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla İskenderun Sugözü Termik Santrali'nde gerçekleştirilen eylemin ardından İstanbul'a gelen ve Beşiktaş İDO İskelesi'ne bağlanan Greenpeace'in "Rainbow Warrior" (Gökkuşağı Savaşçısı) adlı gemide düzenlenen basın toplantısında, kömürün iklim değişikliğine büyük ölçüde sebep olan, çevreye en zararlı fosil yakıt olduğunu söyledi.Bu konuda Greenpeace olarak başlattıkları "Kömürden kurtul, iklimi kurtar" kampanyası çerçevesinde İsrail'den başladıkları Akdeniz turunda ikinci durak olarak İstanbul'a geldiklerini anlatan Rooij, turun Yeni Zelanda, Avustralya, Güneydoğu Asya'dan gelerek Akdeniz ve Avrupa turu ile devam edeceğini ve Aralık ayındaki BM İklim Değişikliği toplantısında biteceğini kaydetti.Akdeniz turu çerçevesinde İsrail'den Polonya'ya 11 ülke dolaşacaklarını belirten Rooij, tur boyunca hükümetlerden yeni kömürlü termik santralleri yapmaktan vazgeçmelerini isteyeceklerini dile getirdi.Rooij, "Çevremizi hala kurtarabiliriz. Bunu yapmak için kömürden vazgeçmeliyiz. Hükümetler hala kömürlü termik santraller yapıyor. Böyle giderse birkaç sene içinde bu santrallerin sera gazı salınımları yüzde 60'ı bulacak. O zaman bütün uluslararası anlaşmalar işlevini yitirecek ve bu sonumuz olacak. Yeni kömürlü termik santraller kurmak için hiçbir neden yok. Dünyada şu andaki enerji ihtiyacımızın 6 katını karşılayacak yenilenebilir enerji kaynağı bulunuyor" diye konuştu.Rooij, 2050 yılına kadar sera gazı salınımının yüzde 50 azaltılması için doğru enerji politikalarının yürütülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, bu nedenle kömürden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Hilal Atıcı da Türkiye'de önümüzdeki yıllarda 40 yeni kömürlü termik santral yapılmasının planlandığını öne sürerek, bunu durdurmayı hedeflediklerini söyledi.Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin çok yüksek olduğunu anlatan Atıcı, güneş ve rüzgar dururken kurulacak yeni santraller için kömür ithal edileceğini ileri sürdü. Atıcı, "Kömür ithali iklim değişikliği ithali demektir. Yeni kömürlü termik santral planları durduruluncaya dek kampanyamıza devam edeceğiz" dedi.Atıcı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 7 üniversitede "Güneş Kuşağı" projesini hayata geçirdiklerini, öğrencilerin üniversitelerinde güneş enerjisi kullanma yollarını araştırmaya başladıklarını belirtti.Geminin Arjantinli kaptanı Daniel Rizzotti, İstanbul'a gelirken Bozcaada'da yükselen rüzgar santrallerini görmekten büyük mutluluk duyduklarını, bunun Türk hükümetinin bu konudaki çabasını ve Türkiye'de yenilenebilir enerjinin ne kadar geliştiğini gösterdiğini dile getirdi.Kömürlü termik santrallerin çevreyi en çok kirleten enerji üretim şekli olduğunu ifade eden Rizzotti, "Greenpeace olarak kömürden bir an önce kurtularak, daha fazla yenilenebilir enerji kullanılmasını istiyoruz. Küreselleşme sebebiyle bugün herhangi bir ülkede yaşanan kirlilik, hemen yanı başındaki ülkeleri de etkiliyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanarak çevre ülkelere örnek olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.Rizzotti, basın mensuplarının gemi ile sorularını "Gemi yakıt kullanıyor. Ancak biz yelkenlerini olabildiğince çok kullanarak yakıttan tasarruf etmeye çalışıyoruz" diye yanıtladı.Gemide normal şartlarda 14 kişinin çalıştığını, kampanya dolayısıyla 30 kişi olduklarını belirten Rizzotti, mürettebatın 18 ulustan oluştuğunu ifade etti. Rizzotti, "Bu da aslında bu dünyada hep birlikte, barış içinde ve gezegeni koruyarak yaşayabileceğimize çok güzel bir örnek" dedi.Basın toplantısının ardından 1957 yılı yapımı "Rainbow Warrior - Gökkuşağı Savaşçısı", gazetecilere gezdirildi. 3 yelkenli gemide su altı araştırmaları ve çeşitli eylemler için 3 bot bulunuyor. Kampanya çerçevesinde "Ouit Coal" (Kömürden Kurtul) yazılı bir pankartın yelken direklerine asılı olduğu geminin atıkları da çevre için ayrıştırılarak geri kazandırılıyor.Gemi 24 Eylül Çarşamba günü 12.00-20.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak. Cumartesi günü İstanbul'dan ayrılacak gemi, İsrail'den başlayan Avrupa turunu, Türkiye'den sonra Yunanistan, İtalya, İngiltere ve Almanya'da sürdürecek. Tur, Aralık ayında BM İklim Değişikliği toplantısının yapılacağı Polonya'da son bulacak.