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Kömür sobasından zehirlenip, öldü

TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Varol Başağa (47), öldü

06 Ocak 2018 00:23

TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Varol Başağa (47), öldü.
Ada Mahallesi Örencik Sokak\'ta oturan Varol Başağa, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Varol Başağa\'nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendığı tespit edilen Başağa\'nın cenazesi, otopsi için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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