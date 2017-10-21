Kömür sobası patladı, ev sahibi yaralandı (2)

SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI: KÖMÜRLE İLGİSİ YOK

Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Yasemin Canbaz, patlamanın kömürden kaynaklandığını düşünmediklerini söyledi. Canbaz, açıklamasında şöyle dedi:

\"Bu kömürler 20 yıldan bu yana dağıtılıyor. Biz hiç bu şekilde bir olayla karşılaşmadık. Bu kömürler bize çuvallanarak geliyor. Çuvallamayı biz yapmıyoruz. Bu olayın kömürle ilgili olduğunu zannetmiyorum. Vatandaş o parçanın resimlerini göndermiş. Bu, değişik bir metal parçası gibi geldi bana. Bu sonradan atılmış bir şey de olabilir. Direkt olarak kömüre bağlanamaz bu. Sonuçta devlet vatandaşını düşünürek kömür yardımını gönderiyor. Bu tarz bir şey ilk defa duydum. Vatandaş şikayetçi olabilir. Biz de gerekli cevabı belgelerle mahkemeye veririz. Sonuçta bu kömür 3 bin 500 aileye dağıtılıyor. Şu ana kadar da 2 bin aileye kömür dağıtımı yaptık. İlk defa böyle bir şikayet duydum.\"

