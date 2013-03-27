Kömür ocağında insan kemikleri bulundu

Zonguldak merkeze bağlı Kilimli Beldesi'nde, daha önce Fransızlar'ın üretim yaptığı bölgede açılan özel bir şirkete ait kömür ocağında galeri açılması sırasında insan kemikleri, yanında da kazma ve kürek bulundu

Deka Madencilik şirketinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan kiraladığı Damarlı Mahallesi'ndeki sahada taşeron olarak faaliyet gösteren başka bir şirketin yaklaşık 3 yıl önce açtığı kömür ocağında çalışan işçiler, eksi 170 kodunda galeri açarken eski bir göçükle karşılaştı. Göçüğü kaldırmaya başlayan işçiler, bir süre sonra insan kemikleri buldu. Kemiklerin yanında da kazma ve kürek bulundu. Haber verilmesiyle gelen polis ekibi, ocağa girdi. Yapılan incelemenin ardından torbaya konulan kemikler, ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Göçük altında kalan bir madenciye ait olduğu sanılıyor'

Göçük altında kalan bir madenciye ait olduğu tahmin edilen kemiklerin bulunduğu bölgede, 1920 yılına kadar Fransızlar'ın üretim yaptığı belirtildi. Bir Fransız madenciye ait olabileceği belirtilen kemiklerin, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Deka Madencilik Müdürü Musa Demir, ocakta galeri açarken eski bir göçükle karşılaşıldığını söyledi. Demir, "Göçüğü kaldırırken bulunan malzemelerden, daha önce orada Fransızlar'ın çalıştığını anladık. Fransız göçüğü olduğunu biliyorduk. Çalışan arkadaşlar insan kemiği bulduklarını söyledi. Haliyle bizim de tüylerimiz ürperdi. Hatta kürek de el kemiğinin üzerindeymiş. Göçükte kaldığını düşünüyoruz. Çalışma esnasında olduğunu zannediyoruz. Fransızlardan kaldığı kesin, çünkü yapılan iş onların dönemine ait" diye konuştu.