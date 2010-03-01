Kömür ocağında göçük: 1 ölü

Kömür ocağının tavanındaki taş ve toprak işçilerin üzerine çöktü, yaşamını yitiren işçinin kömür vagonuyla çıkarılabildi.



Zonguldak'ta Dilaver Mahallesi'ndeki özel kömür ocağında göçük meydana geldi.



Kömür ocağının tavan kısmından kopan taş ve toprağın altında kalan işçi Metin Köseoğlu hayatını kaybetti.



Arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılarak kömür vagonuyla yer üstüne taşınan Köseoğlu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.



Evli ve 3 çocuk babası Köseoğlu'nun cesedinin çıkarılmasının ardından maden ocağının önünde bekleyen ve morg önüne gelen yakınları ile iş arkadaşları, sinir krizleri geçirdi.



Kömür ocağının sahipleri, işletme önünde bekleyen gazetecilere tepki göstererek görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı.