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Kömür ocağında göçük: 1 ölü

Edirne'de kömür ocağında göçük meydana geldi

26 Ocak 2013 22:50

Edirne 'nin Uzunköprü ilçesindeki bir kömür ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Uzunköprü ilçesinde kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti. Harmanlı köyü yakınlarındaki kömür ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan Davut Şahin (25), arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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