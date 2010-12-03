-KÖMÜR OCAĞINDA 1 İŞÇİ MAHSUR ZONGULDAK (A.A) - 03.12.2010 - Zonguldak'ta, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Ayağı yığınların altında kalan madenci, meyve suyu ve şeker verilerek bilinci açık tutulmaya çalışıyor. İnağzı Mahallesi Askeri Tepe mevkisinde, özel firmanın işlettiği kömür ocağında, dün öğle saatlerinde tavan kısmından toprak ve kömür kayması sonucu, işçi Çetin Kara (38), boğaz kısmına kadar yığınların altında kaldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kara'nın mesai arkadaşları, madencinin üzerindeki yığınları kaldırmasına karşın uzun süren çabalarına rağmen ayak kısmını sıkıştığı yerden çıkaramadı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri, çalışmalara destek veriyor. Periyodik olarak madencinin yanına giden sağlık ekipleri, Kara'nın tansiyonunu ölçerek şeker ve meyve suyu veriyor, alanın çok dar olmasından dolayı serum bağlanamıyor. Tavan kısmından kömür akıntısı nedeniyle tahkimat yapılmak üzere sürekli malzeme taşınan ocağın önünde, madencinin babası Sezai, ağabeyi Metin ve amcası Recai'nin endişeli bekleyişi sürüyor. Bu arada madencinin sağlık durumunu merak eden amcası Recai, ocağa giderek yeğenini görmesinin ardından üzüntülü anlar yaşadı. Kara'nın ocakta Serdar Kümber ve İsmail Bostancı ile birlikte çalışırken göçüğün meydana geldiği, diğer 2 işçinin kaçarak kurtulmayı başardığı öğrenildi.