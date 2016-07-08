Komünizmde bayram çocukları

Chinese Propaganda Posters (Çin'in Propaganda Afişleri) adlı kitap Mao'nun iktidarda olduğu Çin'in yaklaşık 30 yılının sanatsal bir özeti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan 1980'lere Mao Zedong'un sürreal Çin rüyasının binlerce afişi basıldı. Roket atan bebekler, sokakta kızıl bayrak sallayan ponpon kızlar ve tabii ki Mao'nun ışık saçan yüzü. Bunlar hepsinin tek bir amacı vardı, Çin halkı birlik olup bu fotoğraflardaki ahlaki değerleri takip ederse muhteşem bir geleceğe sahip olacağını düşünecekti.

SANATATAK'ın haberine göre, Taschen'in çıkardığı Chinese Propaganda Posters (Çin'in Propaganda Afişleri) adlı kitap, sanatçı ve tasarımcı Max Gottschalk'ın koleksiyonundaki yüzlerce propaganda sanatı ürününü ve fotoğrafını bir araya getirdi. Bunlar bir zamanlar devlet dairelerinde, fabrikalarda, okullarda ve yurtlarda asılmış afişler. Üzerlerinde "Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Mao'yu dinle ve onun için iyi bir öğrenci ol" gibi sloganlar yer alıyor.

‘Büyük Öğretmen’, ‘Büyük Önder’ gibi Mao kültünü yaratmaya yardımcı olan bu afişlerden Kültür Devrimi sırasında 2 milyar 200 milyon adet basıldı.

İşten onlardan bazıları: