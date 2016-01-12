Komünist Parti: Sultanahmet patlamasının baş sorumlusu AKP iktidarıdır

Komünist Parti en az 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtilen Sultanahmet patlamasının baş sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu ileri sürdü. AKP hükümetinin iç ve dış politikasının katliamlara zemin hazırladığını savunan Komünist Parti, “Bu patlamadan sonra, iktidar bir kez daha üste çıkacak ve ‘haklı olduğunu ilan edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. AKP'nin eli kana bulaşmıştır, hesap verecektir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yaparak, saldırganın 1988 Suriye doğumlu Suriye kökenli bir canlı bomba olduğunu söylemişti.

Sultanahmet patlamasına ilişkin yazılı açıklama şöyle:

"Şu ana kadar patlamayı üstlenen olmadı. Bir yerden sonra önemi de yok. Kör şiddet uzunca bir süredir dünyada temel siyaset aracı haline gelmiş durumda. Bu türden eylemlerde kimin imzası olursa olsun, zarar gören her durumda halk oluyor. Siyasi iktidarlar, bu tür eylemlere bazen göz yumuyor bazense doğrudan planlıyor. Kimi örneklerde ise devletler ya da emperyalist merkezler arasındaki çekişmeler sırasında katliamlar organize ediliyor. Ülkemizde son dönemde bu türden eylemler hep tek bir örgüte işaret etti: IŞİD. Bu noktada bu eylemlerin kime hizmet ettiği, kime yaradığı sorusuna yanıt vermek zorlaşıyor. Çünkü Komünist Parti'nin defalarca vurguladığı gibi, kör şiddetin bir temel siyaset aracı haline gelmesi, siyasetin artık ilkelerle, programla değil kapalı kapılar ardında ve kirli pazarlıklarla yürütülmesinin sonucu.

Komünist Parti, Sultanahmet'te ölenlerin yakınlarına başsağlığı diler ve yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunurken, karanlığı yenmenin sadece ve sadece emekçi halkın temiz ve devrimci bir siyasete örgütlenmesi ile mümkün olduğu gerçeğinin bir kez daha altını çizer.

Sultanahmet patlamasının baş sorumlusu, Türkiye'yi bu noktaya getiren AKP iktidarıdır. Hukuk tanımayan, katliamlara davet çıkaran, zorba AKP hükümetinin iç ve dış politikası katliamlara zemin yaratmıştır. Bu patlamadan sonra, iktidar bir kez daha üste çıkacak ve "haklı olduğu"nu ilan edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. AKP'nin eli kana bulaşmıştır, hesap verecektir."