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Komünist Parti: 3 üyemizi diktatörün insafına terk etmeyeceğiz!

KP'den 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan partililerden üçünün tutuklanmasıyla ilgili açıklama...

04 Mayıs 2015 02:49

Komünist Parti (KP) Merkez Komitesi, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıktıktan sonra tutuklanan 3 KP üyesiyle ilgili kararı tanımadığını belirten bir açıklama yaptı. Komünist Parti, "3 üyemizi diktatörün insafına terk etmeyeceğiz" dedi.

1 Mayıs'ta Taksim'e çıktıkları için gözaltına alınan Komünist Parti üyelerinden 3'ü hakkında tutuklama kararı çıkması üzerine KP Merkez Komitesi bir açıklama yaptı. "3 üyemizi diktatörün insafına terk etmeyeceğiz" diyen Komünist Parti'nin "Taksim tutuklamalarını reddediyoruz" başlığını taşıyan açıklaması şu şekilde:

Komünist Parti faaliyetlerini, halk düşmanı bir iktidarın çizdiği çerçevede yürütmek zorunda değildir.

1 Mayıs günü bazı parti üyeleri Taksim Alanı'nda bulunmaları doğrultusunda partinin yetkili kurulları tarafından görevlendirilmiş, onlar da bu görevi büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirmiştir.

Bilinmesi gerekir ki, ne serbest bırakılan ne de tutuklanan üç Komünist Parti üyesi suç işlemiştir. Suç işleyen, işçi sınıfının birlik ve mücadele gününü, emeğin bayramını 1 Mayıs Alanı'nda kutlamak isteyen yüz binlerce kişiyi zorbalıkla engellemeye kalkan hükümettir. Komünist Parti, iktidarın halkın iradesine boyun eğdiremeyeceğini göstermiştir. Bu bir siyasi tavırdır ve hiçbir biçimde yargı konusu yapılamaz.

Dayanağı olmayan, ayrıca tutarsız bir adli sürecin ardından üç KP üyesinin; Ali Adıgüzel, Bahtiyar Şahin ve Deniz Sinan Tunaboylu'nun tutuklanmasının tıpkı AKP iktidarının kendisi gibi hiçbir meşruiyeti, yasal hiçbir dayanağı yoktur. Yoldaşlarımızın üstlendikleri siyasi görevler vardır, bu görevlerin keyfi bir biçimde aksatılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Yoldaşlarımız ve 1 Mayıs'ı kutlamak istedikleri için tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır.

 

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