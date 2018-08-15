Komünist Başkan'dan acil çağrı: Kurumları ve gönüllüleri müdahaleye davet ediyoruz

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bir hafta önce Hozat ilçesinin kırsalında çıkan ve yayılarak devam eden orman yangını için yetkileri acil müdahaleye çağırdı.

Tunceli'nin Hozat ilçesi 7 gün önce başlayan ve yayılarak devam eden orman yangınlarına ilişkin bir çağrı da Komünist Başkan'dan geldi.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu resmi Twitter hesabından "Dersim de Ovacık, Çemişgezek ve Hozat arasında bulunan Bozan Yaylası, Zoğar, Dereköy, Kozulca, Koçkozulca, Zengi, Değirmendere, Dündül Deresi ve Geyiksuyu bölgelerinde orman yangınları devam ediyor. Kurumları ve gönüllüleri yangına acil müdahaleye davet ediyoruz" paylaşımında bulundu.