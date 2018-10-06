'Komünist Başkan' Maçoğlu'ndan İstanbul'a aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama

Komünist Başkan olarak da bilinen Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum” dediğine ilişkin adaylık iddialarına açıklık getirdi. "Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Orada yanlış bir aktarım var" diyen Maçoğlu, "Bana 'büyük partilerden teklif gelse aday olur musunuz' diye soruldu. Ben de sosyalist olduğumu, burjuva siyasetinde işimin olmayacağını söyledim. Bunun üzerine de 'sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum' gibi bir yorum koymuşlar. Öyle bir şey yok" diye konuştu.

Halka talimat veren değil halkla birlikte çalışan, devrimci bir pratik sergileyen belediyeciliğin üretimi artırdığını söyleyen Maçoğlu, yerel seçimlerle birlikte daha fazla belediye kazanıp modellerini başka bölgelere de taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'ın sorularını yanıtlayan Maçoğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

Ovacık’ta tam olarak nasıl bir sistem kurdunuz?

İlk başta belediye adına çalışmalar yaptık. Belediye öncülüğünde hem köylünün üretimini sağladık hem de belediye olarak ürettik. Belediye olarak ürettiklerimizden elde ettiğimiz paranın bir bölümünü öğrencilere burs olarak veriyorduk. Bugün artık bu iş kooperatife evrildi ve çalışmaların tamamını kooperatifimiz yürütüyor. Köylüye tohum veya mazot desteği, ürünlerini satın alma garantisi veriyoruz. Bizim açımızdan önemli olan şey, bölgemizde, kriterlerimize uygun tarım yapmak.

"Aslolan köylünün kendi üretim ağını örgütleyebilmesidir"

Nedir kriterleriniz?

Sağlıklı gıda üretmek toplumun sağlıklı gıda elde edebilme hakkının savunulmasıdır ve bu bütün canlılar için olduğu gibi biz insanlar için de bir ihtiyaç. Kaldı ki Türkiye’nin üretmek yerine ithal ettiği çok sayıda ürünü, kendi topraklarımızda yetiştirebildiğimizi, yerel yönetimlerin bunu yapabileceğini göstermek istiyoruz. Ayrıca halkın, kendi üretimi üzerinden örgütlülüğe gidebilmesini önemsiyoruz. Bu da bir siyasi partinin veya STK’ların değil, kooperatiflerin yapabileceği bir iştir. Elbette bir siyasi parti veya STK destek verebilir, öncülük de yapabilir ama aslolan, bizzat köylünün kendi üretim alanını örgütleyebilmesidir.

Siz belediye başkanlığına gelirken böylesi bir üretim sürecini örgütlemeyi planlamış mıydınız, yoksa Ovacık’taki koşullar mı sizi bu yola teşvik etti?

Biz, Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun faaliyetçileriyiz ve bizim siyasetin üretim ilişkilerine ilişkin böylesi bir bakışı, sözü zaten vardı. Hangi bölgede yerel yönetimlerdeysek, o bölgenin fizibilite raporlarını çıkarıyor, oranın temel ihtiyaçlarını tespit ediyor, geçmişten gelen tecrübe ve kültürü de dikkate alarak bir üretim programı çıkarıyoruz. Dolayısıyla biz belli bir bilinçle bu üretim faaliyetini yürütüyoruz. Bizim bölge, 5-6 ay boyunca kış koşulları hakim olduğu için bakliyat üretimine daha uygun. Buğday, arpa, fasulye, bezelye, barbunya üretiminin yanı sıra arıcılık ve hayvancılık da yapıyoruz.

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"Halkın iradesine el koymak suçtur"

Dersim merkez dâhil olmak üzere, Diyarbakır’dan Hakkâri’ye kadar yüze yakın belediyeye iktidar tarafından el konmuş durumda. Bu belediyeler artık Ankara tarafından atanan memurlar tarafından yönetiliyor. Kayyım uygulaması bölgede nasıl bir etki yarattı? Bu uygulamanın önümüzdeki yerel seçimlere yansıması nasıl olur sizce?

HDP’nin kayyım atanan belediyeleri, hatta daha fazlasını alacağından şüphemiz yok. Kaldı ki halkın iradesine el koymak suçtur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulamanın kabul edilebilirliği yok. Ama bizim ülkemizde maalesef bu tür uygulamalar OHAL’le, KHK’larla alınıyor. Fakat halk, kendisine dayatılana itibar etmez, yine kendi iradesini seçer. Nitekim kayyım atanmış olan Dersim merkez, geçen genel seçimlerde AKP’ye mesajını verdi. Yerel seçimlerde de aynı mesaj verilecektir.

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Geçtiğimiz günlerde verdiğiniz bir mülakatta, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum” dediniz. Böyle bir adaylık gündeminizde var mı?

Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Orada yanlış bir aktarım var. Bana “büyük partilerden teklif gelse aday olur musunuz” diye soruldu. Ben de sosyalist olduğumu, burjuva siyasetinde işimin olmayacağını söyledim. Bunun üzerine de “sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum” gibi bir yorum koymuşlar. Öyle bir şey yok.

Peki Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun sizi İstanbul’dan aday göstermesi olasılığı var mı?

Öyle bir durum ve tartışma da yok. Bu süreçte ben hâlâ Ovacık belediye başkanıyım. Siyasetim nerede görev verirse orada olurum.

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