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Dünya

Komşuyu da sel vurdu!

Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası’nda, yağışların neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti.

14 Eylül 2009 03:00

Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası’nda, yağışların neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuvvetli yağışlar Yunanistan'da da yaşamı olumsuz etkiliyor. En çok zarar Atina'ya bir köprü ile bağlı olan Eğriboz Adası’nda görüldü. Seller can kaybına da neden oldu.

Bölgede birçok ev, dükkan ve yollar sular altında kaldı. Köprüler çöktü, tren istasyonları kapandı.

Ada'da Türkiye'dekine benzer görüntüler vardı. Sel nedeniyle mahsur kalan onlarca kişi helikopterle kurtarıldı.

Eğriboz adası, temmuz ayında da geniş çaplı orman yangınlarıyla mücadele etmişti.

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