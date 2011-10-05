-Komşuyla hava ulaşımına grev engeli İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Yunanistan'da kamu ile özel sektör çalışanlarının ''hükümetin mali krizle mücadele çerçevesinde uygulamaya koyduğu reformları'' protesto amacıyla yaptığı 24 saatlik grev nedeniyle İstanbul'dan Atina ve Selanik'e yapılan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ile Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla bugün başlayan 24 saatlik grev, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Yunanistan'daki grev nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Atina'ya yapılması planlanan TK1845 ve TK1849 sefer sayılı uçuşları ile TK1881 sefer sayılı İstanbul-Selanik seferi, ayrıca Atina'dan İstanbul'a yapılması planlanan TK1846, TK1850 sefer sayılı uçuşlar ile TK1882 Selanik-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Öte yandan, Yunanistan Olympic Havayollarının 0A315 ve OA319 sefer sayılı Atina-İstanbul ve OA316 ve OA320 sefer sayılı İstanbul-Atina uçuşları ile Aegean Havayollarının A3992 sefer sayılı Atina-İstanbul ve A3993 sefer sayılı İstanbul-Atina seferleri de iptal edildi.