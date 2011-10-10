Komşuya vizesiz geçiş

T24 - Yunanistan, Türk vatandaşlarına Batı Trakya’ya günübirliğine geçişte vizeyi kaldırıyor.



Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Yorgo Papandreu’nun talimatı üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Dollis yasal düzenlemeyi hazırlamak üzere çalışmalar başlattı.



Türk-Yunan sınırındaki Meriç nehrinin batısındaki bölgelere Türklerin vizesiz girebilmesi yönündeki istem geçen hafta bölge milletvekillerinden Papandreu’ya iletilmişti. Milletvekilleri, Yunan Başbakanı’na ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krizde bölgenin Türklere açılımı ile ekonomik nefes alabileceğini belirttiler.



Milliyet'te yer alan haberde; bölge milletvekillerine göre Türkiye’nin 1988’de tek taraflı olarak Yunan vatandaşlarına vizeyi kaldırması sonrası Batı Trakya’daki Yunan vatandaşları için Türkiye’ye geçmek ilk seçenek oldu.



Dollis’in ilgili önerisi gelecek hafta hazır olacağı söyleniyor.





