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Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yüksek sesle konuşma yüzünden çıkan tartışmada alt kattaki komşusunu 19 bıçak darbesiyle öldüren sanık Sinan Yüce'nin (27)yargılanmasına başlandı

06 Aralık 2017 18:22

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yüksek sesle konuşma yüzünden çıkan tartışmada alt kattaki komşusunu 19 bıçak darbesiyle öldüren sanık Sinan Yüce\'nin (27)yargılanmasına başlandı. Yüce, \"Kendimi savundum. Bıçağı Kurban Bayramı için almıştım\" dedi.
Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle 34\'üncü Sokak\'ta 27 Ağustos\'da meydana geldi. Sinan Yüce ile Mehmet Ali Şaştım (18), bina önünde otururken, Zülfikar Aydınöz (29), \"Sessiz konuşun\" uyarısında bulundu. Daha sonra aralarında büyüyen tartışma ,kavgaya dönüştü.  Sinan Yüce, Zülfikar Aydınöz\'ü 19 kez bıçaklayarak kaçtı. Aydınöz, olay yerinde yaşamını yitirirken kısa sürede yakalanan  şüpheli tutuklandı.
Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık, 27 yaşındaki Sinan Yüce, şikayetçiler; 28 yaşındaki Bahadır Aydınöz, 33 yaşındaki İpek Aydınöz, 31 yaşındaki Medine Toksöz hazır bulundu. Kendini savunduğunu belirten tutuklu sanık Sinan Yüce, şöyle dedi:
\"Mehmet Ali Şaştım dondurma aldı, onu kapının önünde yemiştik. Yanımda Kurban Bayramı için aldığım iki bıçak vardı. Zülfikar bizim komşumuz olur. Kalın bir sopa ile kafama vurdu. Ben de kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. İki ayda bir uyuşturucu kullanırım ama o gün hiçbir şey kullanmamıştım.\"
Olay günü sanık Sinan Yüce ile birlikte olan 18 yaşındaki Mehmet Ali Şaştım ise, \"Kapıda çekirdek yerken, Zülfikar ağabey bize yukarıdan çok ses çıkarttığımızı söyledi. Sonra Zülfikar ağabey indi.  Sinan’ın elinde bıçağı görünce küreğin sapını çıkardı. Sinan, üzerine bıçak ile yürüdü.  Zülfikar ağabey, Sinan Yüce\'ye \"Başımıza mafya mı kesildin?\" dedi, elinden bıçağı alarak, sopa ile vurdu. O sıra arbede oldu ve yere düşen bıçağı Sinan ağabey aldı ve Zülfikar ağabeyi bıçakladı.\"
Mahkeme heyeti, Sinan Yüce’nin akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine, gelmeyen bir tanığın zorla getirilmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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