Komşusundan tehditle borcunu isteyen kadına, 1 yıl 8 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 11 bin dolar borç verdiği komşusu Hatice Ö.\'yü (32), \'Ya paramı vereceksin ya da seni öldürürüm\' diyerek \'bıçakla tehdit ettiği\' iddiasıyla tutuksuz yargılanan ev kadını Zeynep Y.\'ye (32), 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın cezasını erteledi.

Olay, geçen 1 Haziran\'da merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Ersin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep Y., aynı apartmanda 7 yıllık komşusu Hatice Ö.\'ye borç verdiği 11 bin doları istemek için kadının evine gitti. İki kadın arasında borç-alacak yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Zeynep Y., mutfaktaki çekmeceden çıkardığı bıçağı ev sahibi Hatice Ö.\'ye doğrultarak, \'Ya paramı vereceksin ya da seni öldürürüm\' diye bağırdı. Aynı apartmanda oturan komşuları sesleri duyup Hatice Ö.\'nün evine gelerek Zeynep Y.\'yi dışarı çıkardı. Hatice Ö.\'nün şikayetiyle gözaltına alınan Zeynep Y. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'silahla tehdit\' suçundan dava açıldı.

Cumhuriyet Savcılığı\'nda verdiği ifadesinde Zeynep Y., komşusu Hatice Ö. ile aralarında borç-alacak meselesi yüzünden husumet olduğunu söyleyerek, \"Parayı istemek için evine gittim. Hatic Ö., \'Vermiyorum, canımı mı alacaksın? Ne yapacaksan yap\' deyince, sinir krizi geçirip, bıçağı boğazıma dayadım ve \'Kendimi öldüreceğim\' dedim. Eline vurarak bıçak aldım. Sesleri duyan diğer komşumuz N.A. gelince de evden çıktım. Suçsuzum\" dedi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Zeynep Y. ile mağdur Hatice Ö. ve avukatları hazır bulundu. Komşusunu \'bıçakla tehdit\' ettiği iddia edilen Zeynep Y., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

\'BURADAN YA SENİN ÖLÜN ÇIKAR YA DA BENİM\'

Hatice Ö.\'nün 7 yıllık komşusu olduğunu ifade eden Zeynep Y., \"İhtiyacı varmış, bankadan kredi çekeceğini söyledi. 11 bin dolar borç para verdim. Olay günü Hatice\'nin evine gidip, kapısını çaldım. Alacak konusunu konuşmak istedim. Evine davet etti. Ardından da tartışmaya başladık. \'Borcumu bir bir ödeyeceğim\' deyince, çekmecesinden bıçağı çektim. Hatice\'ye, \'Buradan ya senin ölün çıkar ya da benim\' dedim. Ama, bıçağı ona doğru sallamadım. Komşular gelince bıçağı elimden aldılar. Hatice, borcunu olaydan sonra 1070 dolar eksik olarak ödedi\" dedi.

Zeynep Y.\'den borç para aldığını belirten Hatice Ö. ise \"40 bin TL civarında para aldım. Olay günü eve geldi. İftar vakti olduğu için, \'Ocakta yemek var, içeri gel\' dedim. Parasını istedi. Zeynep, çekmeceden bıçağı alıp, \'Seni öldürürüm\' dedi. Komşular bıçağı elinden aldılar. Uğraşmak istemiyorum. Şikayetçi değilim\" ifadelerini kullandı.

İki tanığın dinlendiği duruşmanın savcısı, Zeynep Y.\'nin \'silahla tehdit\' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Zeynep Y.\'yi \'silahla tehdit\' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, cezayı erteledi.