Komşusuna tecavüz edip kameraya çekti!

Zonguldak'ta komşusuna otomobilde tecavüz ederek cep telefonuyla görüntüsünü çektiği iddia edilen sanık ile olay sırasında gözcülük yaptığı ileri sürülen arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Geçen yıl ağustos ayında sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü komşusu A.K'yi (33) ormanlık alana götürerek otomobilinde tecavüz edip cep telefonuyla çektiği görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan M.A. (37) ile olay sırasında kendisine gözcülük yaptığı iddia edilen İ.G'nin (37) yargılandığı Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile mağdur kadın ve taraf avukatları katıldı.

sabah.com.tr'de yer alan habere göre, sanık M.A. ifadesinde, A.K ile 8 yıla varan arkadaşlıklarının söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Cinsel ilişki boyutlarına varan arkadaşlığımız oldu. A.K, benim nikahsız yaşadığım E.A. ile aramı açtı. Olay günü bu meseleyi konuşmak için kendisini ormanlık alana götürdüm. Otomobilde kendi rızasıyla ilişkiye girdik. Benim tek suçum bunu kaydetmemdir. Kendisine 'bunları basın yayın yoluyla yayımlarım' diye şantajda bulunmadım. Sadece aileme bulaşırsan seni bu görüntülerle rezil ederim şeklinde beyanda bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum. A.K. görüntülerin teslim edilmesi karşılığında para teklif etti. Ben de kabul ettim ancak görüntüleri ben teslim etmedim. Arkadaşım İ.G, A.K ile karşılaşmış, 450 lira almış, ancak bunları ne karşılığında aldığını bilmiyorum.''

Sanık İ.G, bazı tanıkların olayı kameraya kendisinin çektiğine yönelik iddialarını kabul etmediğini kaydetti.

Mağdur A.K. de M.A ile cinsel ilişkiye varan bir arkadaşlığının olmadığını ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen M.A'nın resmi nikahlı eşi A.A. (39), mağdur A.K'nin arkadaşı olduğunu belirterek, olayla ilgili görgüye dayalı bilgisinin olmadığını, yaşananları mağdurdan dinlediğini kaydetti.

Sanığın nikahsız yaşadığı E.A. (26) ise M.A'nın imam nikahlı eşi olduğunu ifade ederek, ''Ben mağdur A.K'nin mesajını eşimin telefonunda gördüm. Hiçbir şey söylemeden A.K. ile başka birisiymiş gibi konuşmaya başladım. M.A'yı nereden tanıdığını sordum. Arkadaşı olduğunu, resmi nikahlı eşiyle tanıştığını söyledi. Daha sonra A.K. ile diyaloglarını öğrenmeye başladım. Bir araya geldik kendisiyle konuştum. Birbirlerini seviyorlarsa aradan çekilebileceğimi söyledim. A.K. de bana M.A'nın değil İ.G'nin sevgilisi olduğunu belirtti'' diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.