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Komşusu kadını alacağı için öldürmüş

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, borcunu ödemediği iddiasıyla komşusu Nurgül Karakoç'u (45) av tüfeğiyle öldüren işitme engelli Sadullah Ç

12 Şubat 2018 17:36

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, borcunu ödemediği iddiasıyla komşusu Nurgül Karakoç\'u (45) av tüfeğiyle öldüren işitme engelli Sadullah Ç. (58), tutuklandı.
Önceki gün, Çaycuma Dağüstü köyünde meydana gelen olayda,  işitme engelli 2 çocuk babası Sadullah Ç., iddiaya göre, komşusu 2 çocuk annesi Nurgül Karakoç\'a borç olarak verdiği parayı alamadı. Bunun üzerine Sadullah Ç., av tüfeğiyle ateş ettiği Nurgül Karakoç\'u öldürdü. Jandarmanın gözaltına aldığı Sadullah Ç. \'kasten adam öldürme\' suçundan adliyeye sevk edildi, burada tutuklandı. Karakoç\'un cenazesi ise köyünde toprağa verildi.
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