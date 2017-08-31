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Komşusu 2 kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla öldürüldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca İlçesi'nde evinin karşısındaki daireye taşınan 2 kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki Ersin Coşkun, evini basan kişilerce dövülüp bıçaklandıktan sonra tabancayla vurularak öldürüldü

31 Ağustos 2017 04:32

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde evinin karşısındaki daireye taşınan 2 kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki Ersin Coşkun, evini basan kişilerce dövülüp bıçaklandıktan sonra tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Buca\'da yaşayan Ersin Coşkun, bir süre önce karşı daireye taşınan S.A. ve Ö.A adlı kadına iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. Kadınlar da olayı, erkek arkadaşlarıyla, daireyi kiraladıkları emlakçıya söyledi. Geçen Pazar günü kadınlar beraberinde erkek arkadaşları ve emlakçı ile birlikte Coşkun\'un evine geldi. Burada Ersin Coşkun ile grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Grup, Ersin Coşkun\'u önce dövdü, ardından da bıçaklayıp, tabancayla vurarak yaraladı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ersin Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelierin kimliklerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla daireye yeni taşınan S.A. ve Ö.A.\'nın yanısıra erkek arkadaşları A.A., M.Y.A., S.A. ve emlakçı M.K.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili 11 ev ve 3 otomobilde yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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