Komşunun ilacını kullanmayın!

Uzmanlar özellikle hemoroid hastalarının muayeneden utanıp doktora gitmediklerini belirtiyorlar.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Kalaycı, hemoroid hastalarının muayeneden utanıp doktora gitmediğini belirterek “Genellikle komşusunun tavsiyesiyle ilaç alıyorlar. Oysa hemoroidin türüne göre tedavisi de farklı olabilir. Ayrıca kanser hemoroid ile de karıştırılabiliyor” diyor.



Orta yaştan itibaren sıklıkla görülmeye başlanan hemoroid, bağırsağın sonundaki toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıkıyor. Kanama, ağrı, anal bölgede şişlik, akıntı, kaşıntı gibi şikâyetler oluşturabiliyor. Bu bölgedeki belirtilerde ilk akla gelen hemoroid oluyor. Fakat hemoroid dışında başka hastalıkların da (anal bölgede çatlak, abse, fistül gibi) benzer bulgular verebileceğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Kalaycı, “Bu şikâyetler rektum kanseri ya da anüs kanserinin dahi belirtisi olabilir. Bu nedenle hastanın mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir” diyor.



Özellikle hastalığın kanserlerle karıştırılma konusunun çok ciddi olduğunun altını çizen Dr. Kalaycı, hemoroid belirtilerinde komşunun tavsiyesiyle ilaç kullanılmaması gerektiğini belirterek hastalığın seyri hakkında şunları söylüyor:



“Hemoroid dediğimiz doku normalde herkeste var olan bir yapıdır. Anal bölgedeki dokular çeşitli sebeplerden ötürü gevşeyip sarkabilir. Genetik faktörler, kabızlık, gebelik ya da uzun süre ayakta durmak hemoroid dokusunun gevşeme sebepleri arasındadır. Gebelik tetikleyici bir faktör olduğu için kadınlarda gebelikle beraber daha fazla artış görüyoruz. Daha çok orta ve ileri yaşta görülen hemoroid hastalığında hastalar daha çok kanama ile geliyorlar. Önce ayrıntılı fizik muayene ile hastalık ortaya konularak duruma göre kolonoskopi istenebiliyor.”



Hemoroid tedavisinin de derecesine göre farklı olabileceğini söyleyen Dr. Kalaycı tedavi ile ilgili şu bilgileri veriyor:



“Hemoroidlerde, öncelikli olarak medikal tedavi uyguluyoruz. Her hemoroid cerrahi tedavi gerektirmez. Medikal tedavi ile iyileşme sağlanamazsa cerrahi tedavi uyguluyoruz. Cerrahi tedavide hemoroidin derecesine göre birçok seçenek mevcut. Hastalığın durumuna göre hangi tedavi seçeneğini uygulayacağımıza karar veriyoruz. Halk arasında lazer denilen infrared koagülasyon yöntemi, stapler ile hemoroidlerin asılması ameliyatı ya da cerrahi olarak çıkartılacak hemoroidlerde “ligasure” denilen aleti kullanıyoruz. “Ligasure” dediğimiz aletle yapılan ameliyatların birçok avantajı mevcut. Öncelikle hemoroidi cerrahi teknikle çıkarmamıza rağmen dikiş kullanılmamakta, ayrıca ameliyat süresini kısaltmakta, yara daha çabuk iyileşmekte, ameliyatta kanama daha az olmakta, ameliyat sonrası ağrı son derece düşük olmakta ve işe dönüş süresi kısalmaktadır.”

