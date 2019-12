-KOMŞUNUN "BIKKIN"LARI YENİDEN MEYDANA İNDİ ATİNA (A.A) - 30.05.2011 - Mali kriz yaşayan Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma reformları, çalışma koşulları ve yaşam kalitesi gibi konularda protestoda bulunan halk yeniden meydanlara indi. ''Facebook'' adlı site üzerinden organize olan, kendilerini ''bıkkınlar'' ve ''öfkeliler'' olarak adlandıran gruplar, çeşitli kentlerdeki meydanlarda saat 18.00 için randevulaşarak toplanmaya başladı. Başkent Atina'nın, parlamento binasının da bulunduğu ''Sindagma'' meydanında toplanan, herhangi bir siyasi partiye karşı sempatilerini yansıtmayan gruplar, yer yer ellerindeki boş tencereleri havaya kaldırarak, yer yer sloganlar atarak protestolarını dile getiriyor. Bazı grupların çadırlar kurduğu meydanda, gönüllüler de sağlık hizmetleri için hazır bulunuyor. Gruplar siyasi içerikli herhangi bir pano veya slogana ise izin vermiyor. Her yaştan ve her sınıftan eylemcinin katıldığı, bebekler ile çocukların da yer aldığı, bugün altıncı günü olan gösterilerde, gruplar ile geniş güvenlik önlemi alan polis arasında gerginlik olmadı. Öte yandan Yunan basını, gösterici sayısının bazı günlerde on binleri bulduğunu bildirdiği haber bültenlerinde, son yılların en kalabalık ve olaysız geçen gösterilerinin yapıldığını belirtiyor. Selanik'te ise göstericilerin randevu noktası olan ''Beyaz Kule'' çevresinde akşam üstü grupların toplandığı öğrenildi. Girit adasında da benzeri eylemler yapılıyor.