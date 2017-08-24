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Komşuların yol kavgası kanlı bitti

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde, aralarında husumet bulunan 53 yaşındaki Fahrettin Çağlayan, tartıştığı aynı yaştaki komşusu Fahrettin Demiral'ı av tüfeğiyle öldürdü

24 Ağustos 2017 21:37

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde, aralarında husumet bulunan 53 yaşındaki Fahrettin Çağlayan, tartıştığı aynı yaştaki komşusu Fahrettin Demiral\'ı av tüfeğiyle öldürdü.
Gürçam Mahallesi\'nde oturan Fahrettin Demiral, iddiaya göre sabah saatlerinde arazisinden geçen ve Fahrettin Çağlayan\'ın kendi arazisine ulaşmak için kullandığı yolu kapattı. Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Çağlayan ve Demiral bu nedenle tartıştı. Çıkan tartışmada Fahrettin Demiral, iddiaya göre Fahrettin Çağlayan\'a küfür etti. Bunun üzerine Fahrettin Çağlayan evine giderek aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle Fahrettin Demiral\'a bir el ateş ederek dizinden vurdu.
Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fahrettin Demiral, olay yerinde kan kaybından yaşamını yitirdi. Demiral\'ın cenazesi incelemelerden sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi. 
Kendisine ait motosikletle kaçan Fahrettin Çağlayan ise Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Korubaşı Mahallesi\'nde yakalandı. Fahrettin Çağlayan işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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