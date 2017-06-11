Komşuların ‘gürültü’ kavgası; 1 ölü

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde bahçe komşusu olan iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ergani İlçesi'ne bağlı Kavurmaküpü Mahallesi'nde bahçesi bulunan 40 yaşındaki Nurettin Yaşar, bahçe komşusu aile ile geçen hafta gürültü çıkardıkları gerekçesiyle tartışma yaşadı. Bugün öğle saatlerinde bahçesinde çalışan Nurettin Yaşar, yine aynı grupla karşılaştı. Yaşar ile diğer grup arasında yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 4 kişi oldukları iddia edilen karşı taraftan açılan ateş sonucu Yaşar, kafasına aldığı kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavganın yaşanması üzerine bölge çok sayıda Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar'ın cenazesi sağlık ekipleri tarafından Ergani Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri ise yaptığı çalışmada kavgaya karışan Ö.O.'yu gözaltına alırken, diğer 3 saldırganın yakanlamaları için operasyon başlattı. (DHA)