T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komşuların ‘gürültü’ kavgası; 1 ölü

Diyarbakır'da gürültü sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, polis operasyon başlattı

Fotoğraf: Arşiv

11 Haziran 2017 20:12

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde bahçe komşusu olan iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ergani İlçesi'ne bağlı Kavurmaküpü Mahallesi'nde bahçesi bulunan 40 yaşındaki Nurettin Yaşar, bahçe komşusu aile ile geçen hafta gürültü çıkardıkları gerekçesiyle tartışma yaşadı. Bugün öğle saatlerinde bahçesinde çalışan Nurettin Yaşar, yine aynı grupla karşılaştı. Yaşar ile diğer grup arasında yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 4 kişi oldukları iddia edilen karşı taraftan açılan ateş sonucu Yaşar, kafasına aldığı kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavganın yaşanması üzerine bölge çok sayıda Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar'ın cenazesi sağlık ekipleri tarafından Ergani Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri ise yaptığı çalışmada kavgaya karışan Ö.O.'yu gözaltına alırken, diğer 3 saldırganın yakanlamaları için operasyon başlattı. (DHA)

ETİKETLER

diyarbakırkomşugürültükavgacinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24