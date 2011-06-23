-KOMŞUDAN TEKİRDAĞ'A 'KÖFTE' TURİSTİ TEKİRDAĞ (A.A) - 23.06.2011 - Yunan turistler, ülkelerinde yaşanan ekonomik krize rağmen, ''Tekirdağ köftesi'' yemek için turlarla bu kente gelmeyi sürdürüyor. Yunanistan'dan Tekirdağ'a tur düzenleyen Tera Travel firması Grup Lideri Maria Avlaci, Türkiye'ye tur düzenlediklerinde, hangi bölgeye giderlerse gitsinler, mutlaka Tekirdağ'dan geçtiklerini söyledi. Tura katılan Yunan turistlere Tekirdağ'da köfte yedirdiklerini belirten Avlaci, ''Turumuza katılan müşterilerimiz burada Tekirdağ köftesi yemek istiyor. Biz Türkiye'ye ortalama 15 günde bir tur düzenliyoruz ve her gelişimizde de burada köfte yiyoruz. Ben ve grubum Tekirdağ köftesini çok seviyoruz'' dedi. Tekirdağ Köftesi tutkunu Yunan turist Lazoros Anestiazis, ''Ülkemde ciddi manada ekonomik kriz yaşanmakta, ancak bu bile bizleri Türkiye'yi ziyaret etmekten alıkoyamıyor. Buraya geldiğimizde de muhakkak Tekirdağ köftesi yiyoruz'' diye konuştu. Tekirdağ sahil kıyısındaki işletmeci Ali Atay da lokantasında yıllardır birçok ünlü ismi ağırladığını belirterek, şunları kaydetti: ''Lokantamıza, her gün Tekirdağ köftesi yemek isteyen birçok Yunan turist geliyor. Zaten kültürlerimiz birbirine çok benziyor. Onlarla anlaşmakta hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Ekonomik kriz sonrası Yunan ziyaretçilerin azalacağını düşünmüştüm, ama bir değişiklik olmadı.''