-KOMŞU'DA ORMAN YANGINLARI ATİNA (A.A) - 15.07.2010 - Yunanistan'ın Mora Yarımadası, Girit ve Zakinthos adalarında çalı ve orman yangınları çıktı. Yunan medyası, Mora'nın doğusunda yer alan Argolida kenti Galata bölgesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde çıkan çalı yangınının yerleşim birimlerini tehdit etmediğini duyurdu. Öte yandan, Girit'in güneydoğusunda bulunan İerapetra kenti yakınlarında da orman yangını çıktığı belirtildi. Her iki yangının da kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi. Bu arada, İyon Denizi'ndeki Zakinthos adasındaki Argasi yerleşim biriminin yakınlarında da makilik alanda yangın çıktı. Çevre köyleri tehdit etmeyen yangının uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı belirtildi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı sanılıyor.