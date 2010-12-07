T24 LogoT24 Logo
Dünya

KOMŞUDA HEM GÖSTERİ, HEM GREV ATİNA (A.A)

07 Aralık 2010 15:08

-KOMŞUDA HEM GÖSTERİ, HEM GREV ATİNA (A.A) - 07.12.2010 - Yunanistan'da hükümetin mali krizden çıkılması için yaptığı reformlar ile IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın Atina ziyaretini protesto gösterileri düzenleniyor. Başkent Atina'nın merkezindeki ''Omonia'' Meydanı'nda toplanan emekliler, ''hastanelerde muayene ücreti alınmasını ve doktor ile hasta bakıcı yetersizliğini'' protesto etmek amacıya bir gösteri düzenlediler. Yunanistan Ekonomi Bakanlığı önünde son bulan bir yürüyüş gerçekleştiren emekliler, ''en düşük emekli maaşının Bin 120 Avro olmasını'' da istediler. Emeklilerin ülkenin diğer kentlerinde de benzeri gösteriler yapmayı kararlaştırdıkları öğrenildi. Öte yandan, kamu ve özel sektör çalışanlarının Atina'da ''Klathmonos'' ile ''Sindagma'' meydanlarında akşam saatlerinde IMF karşıtı iki ayrı gösteri yapacakları açıklandı. Bu arada, temizlik çalışanları da ''çalışma koşullarını'' protesto etmek amacıyla bugün 48 saatlik grev başlattılar. Yarın ise şehiriçi sefer yapan tüm otobüs, troleybüs, metro, tramvay, tren çalışanları 24 saatlik greve gideceklerini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24