-KOMŞUDA HEM GÖSTERİ, HEM GREV ATİNA (A.A) - 07.12.2010 - Yunanistan'da hükümetin mali krizden çıkılması için yaptığı reformlar ile IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın Atina ziyaretini protesto gösterileri düzenleniyor. Başkent Atina'nın merkezindeki ''Omonia'' Meydanı'nda toplanan emekliler, ''hastanelerde muayene ücreti alınmasını ve doktor ile hasta bakıcı yetersizliğini'' protesto etmek amacıya bir gösteri düzenlediler. Yunanistan Ekonomi Bakanlığı önünde son bulan bir yürüyüş gerçekleştiren emekliler, ''en düşük emekli maaşının Bin 120 Avro olmasını'' da istediler. Emeklilerin ülkenin diğer kentlerinde de benzeri gösteriler yapmayı kararlaştırdıkları öğrenildi. Öte yandan, kamu ve özel sektör çalışanlarının Atina'da ''Klathmonos'' ile ''Sindagma'' meydanlarında akşam saatlerinde IMF karşıtı iki ayrı gösteri yapacakları açıklandı. Bu arada, temizlik çalışanları da ''çalışma koşullarını'' protesto etmek amacıyla bugün 48 saatlik grev başlattılar. Yarın ise şehiriçi sefer yapan tüm otobüs, troleybüs, metro, tramvay, tren çalışanları 24 saatlik greve gideceklerini bildirdi.