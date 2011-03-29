-KOMŞUDA HEKİMLER GREVDE ATİNA (A.A) - 29.03.2011 - Yunanistan'da hükümetin sektörlerinde izlediği politikayı protesto eden doktorların bugün 48 saatlik greve başladığı, öğretmenlerin ise yarın 24 saatlik grev yapmayı kararlaştırdıkları bildirildi. Yunan medyası, sosyal sigortalar kurumu doktorlarının bugün başlattıkları greve, yarın da devlet hastanelerinde görevli doktorların 24 saatlik grevle katılacaklarını duyurdu. Doktorların, sözleşmelerin yenilenmesi talebinde bulundukları belirtildi. Grev süresince hastanelerde acil ve güvenlik ekiplerinin görev yapacağı açıklandı. Öte yandan öğretmenlerin yarın, okulların sayısının azaltılmasına yönelik uygulamayı protesto etmek amacıyla 24 saatlik grev yapacağı kaydedildi. Yunanistan'da eğitim alanındaki giderler azaltılarak, daha iyi bir eğitim sağlanmasına yönelik yeni uygulama çerçevesinde, ülke genelinde 1056 okulun kapatılmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti. Yunanistan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2011-2012 eğitim yılı için geçerli olmak üzere, ülke genelinde ilk ve orta derecedeki, az sayıda öğrencisi bulunan 1933 okulun birleştirilerek, 877 yeni okul oluşturulmasının kararlaştırıldığı kaydedilmişti.