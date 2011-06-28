-KOMŞUDA GREV KAPILARDA KUYRUK TİRAN (A.A) - 28.06.2011 - Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının başlattığı 48 saatlik grev, Arnavutluk sınırda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Yunanistan tarafında gümrük memurlarının ve diğer çalışanların greve katılması üzerine Kakaviya ve Kapştica sınır kapılarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Arnavutluk Sınır Polisi Müdürü İsmail Elezi gazetecilere yaptığı açıklamada, araç kuyruğunun özellikle Kapştica sınır kapısında çok uzun olduğunu belirterek, Yunanistan'a bu sınır kapısından geçmek isteyen kişilere seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.