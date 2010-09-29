-KOMŞUDA GREV BİTMİYOR ATİNA (A.A) - 29.09.2010 - Yunanistan'da çalışma koşullarını protesto eden doktorlar, liman, telekomünikasyon, toplu taşıma araçları çalışanları grev ve iş bırakma eylemlerine gitti. Devlet hastanelerinde görevli doktorların bu sabah başlayan 24 saatlik grevi nedeniyle hastanelerde yalnızca acil servis ve güvenlik birimlerinin görev yapacağı bildirildi. Yunanistan Telekomünikasyon Şirketi (OTE) çalışanlarının da 24 saat iş bırakma kararı aldığı, liman çalışanlarının da saat 07.00-10.00 arasında iş bırakma eylemi yaptığı kaydedildi. Öte yandan, troleybüs ile otobüs şoförlerinin saat 11.00-16.00, tramvay ve metro çalışanlarının 12.00-16.00, banliyö trenleri çalışanlarının 12.00-17.00 arasında sefere çıkmayacağı açıklandı. Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) başkent Atina'da saat 18.00'de protesto gösterisi yapılması çağrısında bulunduğu belirtildi.