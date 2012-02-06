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Dünya

Komşuda genel grev ATİNA (A.A)

06 Şubat 2012 16:58

-Komşuda genel grev ATİNA (A.A) - 06.02.2012 - Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin, yeni yardım karşılığında Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'nun talepleri doğrultusunda almayı tasarladığı ek önlemleri protesto etmek amacıyla yarın için 24 saatlik grev kararı aldı. Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve  Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'ndan (ADEDY) yapılan ortak açıklamada, "ülkedeki tüm çalışanlara, hükümetin, Troyka ile birlikte öne sürdüğü yeni önlemler fırtınasına karşı mücadele etme" çağrısında bulunuldu. ADEDY ve GSEE, yarınki grevin, "halkı felakete sürükleyen Troyka ile hükümet arasındaki yeni kredi anlaşmasına karşı başlatılan yeni bir mücadelenin ilk safhasını oluşturduğunu" belirttikleri ortak açıklamalarında, yarın saat 11:00'da Parlamento'nun da bulunduğu Sintagma meydanında bir protesto gösterisi düzenleyeceğini bildirildi. Bu arada, Yunanistan Komünist Partisi KKE ve sol İttifak Siriza da hükümetin almayı planladığı yeni önlemleri protesto amacıyla bugün saat 18:00'da başkent Atina'da Klafthmonos ve Üniversite meydanlarında iki ayrı gösteri düzenleyeceklerini açıkladı. KKE açıklamasında ayrıca, Selanik'te de aynı saatlerde Venizelos meydanında bir protesto gösterisi düzenleneceği belirtildi.

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