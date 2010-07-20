Komşuda gazeteciye 17 kurşun sıkıldı

T24

Tehdit alıyordu



Giolias, dün sabah polis kılığında evinin önüne gelen ve “Otomobiliniz çalınıyor” diyerek gazeteciyi dışarı çağıran iki kişinin saldırısına uğradı. Çelik yelekli kişiler iki ayrı silahla gazeteciye 17 mermi sıktı. Yunan gazeteci olay yerinde can verdi. Failler bölgeden çalınmış bir araç ile uzaklaştı. Otomobil 1.5 kilometre ötede ateşe verildi.Gazeteci, skandal dosyalarını araştırmakla ünlüydü ve Yunan medyasına göre, son günlerde polis ile işadamları arasındaki kirli ilişkileri üzerine odaklanmıştı. Gazetecinin avukatı, medyaya açıklamasında, Giolias’ın sürekli tehditler aldığını belirtti. Giolias ayrıca, Thema 98.9 radyo kanalının genel yayın yönetmeniydi.Bu arada, cinayette kullanılan silahların, daha önce polis noktalarını hedef alan “Fanatik Devrimciler” adlı terör örgütüne ait olduğu belirlendi. Terör örgütü, adını ilk kez geçen yıl 3 Şubat’ta Atina Koridalos Cezaevi önündeki polis noktasına yaptığı silahlı saldırıyla duyurmuştu. Saldırıyla ilgili soruşturmayı Terörle Mücadele ekipleri üstlendi.