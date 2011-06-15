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Dünya

KOMŞUDA ERKEN SEÇİM SENARYOLARI ATİNA (A.A)

15 Haziran 2011 11:49

-KOMŞUDA ERKEN SEÇİM SENARYOLARI ATİNA (A.A) - 15.06.2011 - Yunanistan'da, hükümetin, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB)ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Troykası ile varılan paket anlaşma çerçevesinde hazırladığı orta vadeli bütçe planına tepkiler sürerken, Başbakan Yorgo Papandreu'nun, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'tan olağanüstü görüşme talep etmesi, erken seçim senaryolarını yeniden gündeme getirdi. Papulyas'tan dün akşam randevu isteyen Papandreu'nun, bugün öğlen Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğini belirten Yunan basını, Başbakanın görüşme talebinin, iktidar partisi PASOK'un içinde orta vadeli planla ilgili tepkilerin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekti. Papandreu'nun, Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmesinde, orta vadeli planın parlamentoda onaylanmasına yönelik liderler arasında yeniden uzlaşma talebinde de bulunabileceği kaydedilen haberlerde, Başbakanın gündemini açıklamadığı bu görüşmenin Atina'da erken seçim tartışmalarını alevlendirdiği ifade edildi. Bu arada, Yunan basınının "kaynayan kazan" olarak nitelendirdiği PASOK içinde hükümetin ekonomi politikasına karşı tepkiler her geçen gün daha açık şekilde ifade edilirken, partinin önde gelen isimlerinden Florina milletvekili Yorgos Lianis, dün, "artık hükümetin ekonomi politikasına inanmadığını" açıklayarak, PASOK'un parlamento grubundan istifa ettiğini duyurdu. PASOK'un eski bakanlarından  Antonis Koçakas da yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomi politikasına tepki olarak PASOK Ulusal Konseyi üyeliğinden istifa ettiğini söyledi. Daha önce de PASOK'tan bir grup milletvekili Papandreu'ya gönderdikleri mektupta, hükümetin ekonomi politikasının bugüne kadar neden sonuç vermediğini açıklamasını istemişti. Basın, muhalefetin yanı sıra iktidar milletvekilleri tarafından da sert eleştirilere maruz kalan hükümetin orta vadeli bütçe planının parlamentoda onaylanmaması halinde 24 Temmuz'da erken seçim ihtimali bulunduğunu yazmıştı.

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