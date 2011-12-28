-Komşuda erken seçim baharda ATİNA (A.A) - 27.12.2011 - Yunanistan'da erken genel seçimlerin nisan ayı sonunda yapılacağı açıklandı. Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, koalisyonu oluşturan üç partiden Sosyalist Pasok'un toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede erken genel seçimlerin nisan sonunda yapılacağını belirterek, Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin planın da gelecek ay açıklanacağını söyledi. Venizelos, "Seçimler Paskalya'dan sonra nisan sonu yapılacak" dedi.