-Komşuda 48 saatlik grev kararı ATİNA (A.A) - 05.09.2011 - Yunanistan'da, hükümetin mali krizle mücadele temelinde uygulamaya koyduğu reformlar çerçevesinde yüksek eğitime getirmek istediği değişiklikleri protesto eden öğretim üyeleri, 48 saatlik grev kararı aldı. Yapılan açıklamada, üniversitelerde rektör seçimlerinde ve yüksek eğitim kurumlarının mali idare biçiminde değişiklik yapılarak, bazı kısıtlamalara gidilmesini öngören yasal düzenlemeye tepki gösteren üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin, perşembe günü de ülke genelinde protesto eylemleri düzenleyeceği bildirildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, protesto eylemleri çerçevesinde öğrenciler tarafından işgal edilen üniversitelerin sayısının her geçen gün arttığı, işgal edilerek kapısına "kilit vurulan" üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarının sayısının 231'i aştığı belirtildi. Haberlerde, işgal altındaki üniversitelerde kayıtların yapılamadığı, sınavların ertelendiği ve derslerin başlatılamadığı kaydedildi. Öte yandan hükümet yetkilileri, mali krizle mücadele çerçevesinde yapılan reformların eksiksiz uygulanacağını belirtirken, Yunanistan Eğitim Bakanı Anna Diamandopulu, alınan kararların uygulanmamasıyla oluşacak bir iç kaosun Yunanistan'ı AB'nin ortak para birimi avronun dışına çıkarabileceği uyarısında bulundu. Katıldığı bir radyo programında, reformlara karşı olan tepkiler ve bu çerçevede ortaya atılan erken seçim iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Diamandopulu, "Israrla seçim olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir iç kaosa sürüklenirsek ve zaman dengesiz olarak giderse, bütün tehlikeler açık olacak. Hatta bundan sonraki başbakan avronun başbakanı olmayabilir" dedi.