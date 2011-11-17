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Dünya

Komşuda "cunta" protestosu ATİNA (A.A)

17 Kasım 2011 23:26

-Komşuda "cunta" protestosu  ATİNA (A.A) - 17.11.2011 - Yunanistan`da, 1973 yılında ''Albaylar Cuntası''na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 38. yıl dönümü dolayısıyla, başta Atina ve Selanik olmak üzere birçok kentte gösteri yürüyüşleri düzenlendi. Atina'da, Teknik Üniversite (Politehnio) önünden başlayan ve ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin önünde son bulan yürüyüşe, çeşitli öğrenci dernekleriyle siyasi parti temsilcileri ve sol gruplar katıldı. Yürüyüş sırasında zaman zaman güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı. Parlamentonun önünde kendilerini ''iktidar karşıtı'' olarak tanımlayan grupların polise taş ve molotofkokteyli atmaları sonucunda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu caddede toplanan bazı grupların polisin dağılmaları yönündeki uyarısını dikkate almamaları üzerine, göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polisin, göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığı olaylarda sokak aralarına kaçan göstericiler çöp bidonlarını ateşe verdi. Akşam saatlerine kadar süren olaylar sırasında 70'in üzerinde göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Selanik ve Patra kentlerindeki gösterilerde de polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Patra'da, yürüyüş sırasında bazı grupların banka şubelerine saldırması üzerine, polisin gaz kullanarak müdahale ettiği bildirildi. Yunanistan'da, 1973 yılında Albaylar Cuntasına karşı ayaklanan öğrenciler 14 kasım günü Teknik Üniversite'yi işgal etmişti. 17 Kasım günü sabaha karşı ordu tanklarla söz konusu üniversiteye girmişti. Üç gün süren eylem sırasında halktan da büyük destek gören öğrencilerin bu direnişi, 21 Nisan 1967'de askeri darbe ile yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin semboli olarak kabul ediliyor.

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