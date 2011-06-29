-KOMŞU'DA "BIKKINLAR" PROTESTOSU ATİNA (A.A) - 29.06.2011 - Yunanistan'da hükümetin mali reformlarını protesto eden halk, bu sabah eylemlere yeniden başladı. Yeni kemer sıkma önlemleri içeren ve bugün öğleden sonra mecliste oylanacak Orta Vadeli Programı bir aydan fazla süredir protesto eden ''Bıkkınlar'', milletvekillerinin gelişini engellemek amacıyla parlamentoya giden yolları kapattı. Parlamento binasının bulunduğu Sindagma Meydanı'nda ise meclis girişine giden yolda bulunan polis barikatını aşmak isteyen gruplar ile güvenlik birimleri arasında arbede çıktı. Polis, göstericileri cop ve göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı. Bazı göstericilerin yaralandığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, yollara çelik çit yerleştirdiği gözlendi. Bu arada, Atina'daki "Bıkkınlar"a Selanik'ten gelen "Bıkkınlar" da katıldı. Mora Yarımadası'nda bulunan Megalopoli, Tripoli, Argos, Nafplion kentlerinde çalışanların da kent merkezinde bugün düzenlenecek gösterilere katılmak üzere yola çıktığı belirtildi. Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME) de kent merkezindeki Omonia Meydanı'ndan başlayarak parlamento önünde son bulacak gösteri yürüyüşü düzenliyor. Ülkede dün 48 saatlik grev başlatan Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) da saat 19.00 sularında yine kent merkezindeki Klathmonos meydanında gösteri düzenlemeyi planlıyor. Edinilen bilgiye göre, Atina'da ve çevresinde 32 çevik kuvvet ekibi ile yaklaşık 4000 polis görev yapıyor. Grev, günlük hayatı felç etti, toplu taşıma araçları çalışmıyor, çöpler toplanmadı. Sivil havayolu taşımacılığı çalışanlarının da grevin her iki gününde, 08.00-12.00 ile 18.00-22.00 saatleri arasında iş durdurma kararı almasıyla iç ve dış hatlarda çok sayıda sefer iptal edildi. Liman çalışanlarının da grev yapmasıyla anakara ile adalar arasındaki bağlantı koptu. Devlet daireleri, KİT, belediye, banka, sağlık çalışanları, vergi ve gümrük memurlarının da greve katılmasıyla müşteri hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Devlet hastanelerinde de yalnızca acil durum ve güvenlik ekipleri hazır bulunuyor. Eczaneler de bugün kapalı kalacak. Gazeteciler de 11.00-15.00 saatleri arasında iş bırakarak eylemlere destek veriyor. Başkentte dün onlarca gösterici ile polisin yaralandığı olaylar sırasında özellikle merkezde bulunan dükkan ile otellerde ciddi maddi hasar meydana geldi.