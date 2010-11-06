-KOMŞU YARIN SANDIK BAŞINDA ATİNA (A.A) - 06.11.2010 - Yunanistan'da bölge valileri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerin ilk turu yarın yapılacak. Oy verme işleminin sabah saat 07.00'da başlayacağı ve akşam saat 19.00'da sona ereceği seçimlerde, 9 milyon 809 bin 177 seçmen oy kullanacak. İki tur halinde gerçekleştirilecek olan oylamada, seçmenlerden 15 bin 224'ü AB ülkelerinin vatandaşları, 2 bin 652'si yabancı uyruklu Yunan kökenliler, 9 bin 932'si ise ülkede yasal olarak yaşayan, ikamet iznine sahip göçmenlerden oluşuyor. Bu arada, Yunanistan İçişleri Bakanlığı, 18 yaşını dolduran her Yunan vatandaşının oy vermesinin zorunlu olduğu seçimlerde, yeni seçmen sayısını 110 bin 904 olarak açıkladı. Yerel seçimlerin ilk turuna 16 Bin 700 aday katılacak. -YENİ SEÇİM SİSTEMİ- Diğer yandan, bu yerel seçimlerde uygulanacak yeni seçim sistemi uyarınca ülkedeki 54 valilik, 910 belediye ve 104 muhtarlık lağvedilirken, bunların yerine 13 bölge valiliği ile 325 belediye başkanlığı kuruluyor. Adayların, kullanılan geçerli oyların yüzde 50 artı birini alamadıkları seçim bölgelerinde, 14 Kasım Pazar günü 2. tur yapılacak. Seçimlerde, bölge valiliği ve belediye meclis üyelerinin üçte birininin kadınlardan oluşmasını sağlamak için kota uygulanacak. -OY VERMEK ZORUNLU- Yunanistan'da seçimlerin katılım oranını arttırmak için zorunlu oy kullanma sistemi yürürlükte bulunuyor. Sözkonusu uygulama gereği, oy kullanmayan kayıtlı seçmenler, her ne kadar bugüne dek örneği görülmediyse de, bir aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Yunan seçim yasası, Meriç, İskeçe, Rodop ve 12 Adalar'daki seçim merkezlerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir Türkçe çevirmen atanmasını da öngörüyor. -SEÇİM PROPAGANDASI- Yunanistan'da yerel seçim propagandası hükümetin ekonomik krizin aşılması yönünde aldığı önlemlerin gölgesinde yapılıyor. Ana muhalefet YDP lideri Andonis Samaras seçim kampanyası konuşmalarında, halkın, IMF-AB-Yunanistan arasında imzalanan ekonomik yardım memoranduma karşı oy kullanması için sürekli çağrılarda bulundu. Başbakan Yorgo Papandreu ise seçim sonuçlarının hükümet açısından tatmin edici olmaması halinde çıkmaza girileceğini ve hükümet, memorandum yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacağı için erken genel seçim olasılığı doğabileceğini dile getirdi. -BATI TRAKYA- Bu arada, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yoğun olarak yaşadığı Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Valiliği kapsamında bulunan Gümülcine iline bağlı belediyeler 13'ten 4'e, İskeçe ilindeki 10 belediyenin ise 4'e indirileceği kaydedildi. Toplam 8 belediye başkanlığının bulunduğu İskeçe ve Rodop illerinde ise, Türk adaylar 3 belediye başkanlığı için yarışacaklar. Türk nüfusun çoğunlukta bulunduğu Rodop ilindeki Kozlukepir (Aryana) ve Susurköy (Sostis) belediyeleri ile İskeçe'deki Mustafçova (Miki) belediyesinde, Türk başkan seçilmesi bekleniyor. Azınlık nüfusunun daha az olduğu Gümülcine ve İskeçe kentlerinde ise, Sibel Mustafaoğlu ile Ahmet Hüseyinoğlu seçimlere bağımsız belediye başkan adayı olarak katılırken, Yunanlı belediye başkanı adaylarının listelerinde, belediye meclisi üyesi adayı olarak Türk adaylar da yer alıyor.