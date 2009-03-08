‘Komşu ülkelerle sınırı kaldıracağız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "İktidarımız döneminde sınır ticareti geliştirilecek ve komşu ülkelerle sınırlar kaldırılacak" dedi.



Kurtulmuş, Hatay'da partisince düzenlenen mitingin ardından Reyhanlı ilçesine giderek, belediye başkan adayı M. Ata Bilgiç'in Kanatlı Caddesi'ndeki seçim bürosunun açılışını yaptı.



"Son 8 yıldır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle vatandaşların aç ve işsiz kaldığını" savunan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Çiftçilerimizin ekinleri para etmiyor. Çırçır fabrikaları çalışmıyor, kahvehaneler işsiz gençlerle dolu, bölgede göç var. Suriye'ye sınır ticaretini de serbest bırakmıyorlar. Elbette bölge halkı bundan rahatsız. Avrupa'ya gidildiğinde Fransa, Belçika, Almanya gibi ülkelere pasaportsuz olarak serbestçe geçebiliyorsunuz. İktidarımız döneminde sınır ticareti geliştirilecek ve komşu ülkelerle sınırlar kaldırılacak. Reyhanlı ve diğer sınır illerimizde, Suriye'de akrabası olanların sadece bayramlarda değil, yıl boyunca serbest gidiş-gelişlerini sağlayacağız."



CHP ile MHP'den partilerine katılan kişilere rozetlerini de takan Kurtulmuş, belediye başkan adayı Ata Bilgiç'in Reyhanlı'nın çehresini değiştireceğine inandığını, vatandaşların tercihlerini bu yönde kullanmalarını istedi.



Bu arada, Kurtulmuş, Suriye'nin İdlip Kenti'nden gelen "Berri Aşireti"ne üye bazı kişilerle bir süre sohbet etti.



(AA)

