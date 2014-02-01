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Dünya
Deutsche Welle

'Suriye'deki iç savaş komşu ülkelere sıçrayabilir'

Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Louise Arbour, Suriye’deki iç savaşın komşu ülkelere sıçrama tehlikesinin büyük olduğunu söyledi

01 Şubat 2014 19:42


Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı sırasında Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) Başkanı Louise Arbour, Suriye'deki iç savaşın komşu ülkelere sıçrayabileceğini belirterek “Hatta bazıları bunun zaten gerçekleştiğini söyleyebilir“ dedi.

Arbour, “Birçok kişi merkez üssü Suriye olan bölgesel bir sorunun varlığından söz edebilir. Suriye'nin bütün komşuları bu sorunun bir parçası ve onların katılımı olmadan çözüm olmaz“ değerlendirmesinde bulundu.

Ancak sorunun çözümü konusunda şu anda umutlu olmadığını söyleyen Arbour, Cenevre'de başlayan barış görüşmelerden hızlı bir sonuç alınmasını beklemediğini kaydetti.

Arbour, diplomatik bir değişikliğin olacağına dair bir işaret bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Normal koşullarda tarafların çatışmaları sona erdirmek için ellerinden gelen herşeyi yapmaları gerektiğini kaydeden Arbour, ancak şu anda sadece insani yardımların görüşüldüğünü ifade etti ve barış şansının az olduğunu kaydetti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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