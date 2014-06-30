Komşu 'tamam', Kosta Rika 'devam' dedi

Dünya Kupası’nın sürpriz takımlarından Kosta Rika, 2. tur mücadelesinde Yunanistan’ı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kosta Rika, çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu.

Dünya Kupası’nda 2. tur maçında Kosta Rika ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada ilk tehlikeli atak, Kosta Rika'dan geldi. 7. Dakikada sol çaprazda topla buluşan Bolanos sert vurdu top üstten auta çıktı.

İlk yarının en tehlikeli pozisyonunu 37'de Yunanistan yakaladı. Holebas'ın soldan etkili ortasına Salpingidis gelişine vurdu kaleci Navas topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona ererken, Kosta Rika, 52'de Ruiz'le golü buldu. Soldan gelen yerden ortaya Ruiz güzel bir plaseyle vurdu ve skoru 1-0’a getirdi.

Kosta Rika'da Duarte, 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Uzatma dakikalarında Yunanistan Sokratis ile beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 0-0 berabere bitti.

Uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara kaldı.

Penaltılarda ilk 3 vuruşu her iki takım da gole çevirdi. Yunanistan adına topun başına geçen Gekas, 4. Penaltıyı gole çeviremeyince, Kosta Rika adına 5. penaltıyı gole çeviren Umania ülkesini çeyrek finale taşıdı.