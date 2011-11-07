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Ekonomi

Komşu söz verirse paketi alacak BRÜKSEL (A.A)

07 Kasım 2011 20:31

-Komşu söz verirse paketi alacak BRÜKSEL (A.A) - 07.11.2011 - Lüksemburg Başbakanı ve Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'da kurulacak ulusal birlik hükümetinin AB'nin kurtarma paketini ''son virgülüne kadar'' uygulamaya hazır olduğunu kendilerine hızla bildirmesini istedi. Juncker, Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları toplantısına katılırken yaptığı açıklamada, ''Yeni hükümetin 26-27 Ekim'de Brüksel'de kararlaştırılanları (son kurtarma paketini) tüm detaylarıyla birlikte kabul edeceğini derhal açıklamasını bekliyorum'' dedi. Jean-Claude Juncker, Yunanistan'daki durumun iyiye gittiğinden kuşku duymadığını belirterek 8 milyar avroluk 6'ıncı kredi diliminin serbest bırakılması kararının Yunanistan'dan gelecek cevaba göre alınacağını dile getirdi. Bu arada Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, toplantıya girerken yaptığı açıklamada, ''Zor bir haftanın ardından Yunanistan'da yeni bir siyasi durum ortaya çıktı. Şimdi milli birlik ve sorumluluk hükümetine sahibiz. Bu, ülkeyi yeniden inşa etmek ve (AB ve IMF ortak yapımı) programı uygulama kararlılığımızın ispatıdır'' şeklinde konuştu.

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