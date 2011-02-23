-KOMŞU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ ATİNA (A.A) - 23.02.2011 - Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma politikaları ile çalışma koşullarını protesto eden gruplar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yunan Parlamentosu'nun önüne ''Ölüyoruz'' yazılı bir pano açıldı ve tabut bırakıldı. İktidar karşıtı olduğunu söyleyen maskeli gruplar, yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekiplerini adeta molotofkokteyli yağmuruna tuttu. Polisin, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık vermesiyle başkent meydanı adeta savaş alanına döndü. Kent merkezi kimyasallardan soluk alınamaz hale geldi. Olaylarda ilk belirlemelere göre biri polis iki kişinin yaralandığı, güvenlik güçlerine ait bir motosikletin molotofkokteyli isabet etmesiyle alev aldığı, üzerinde balta türü kesici cisimler bulunan bir göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Çevik Kuvvet ekipleri, kent merkezindeki kaldırımları çekiçlerle kıran, çöp konteynerlerini ateşe veren grupları ara sokaklarda yakalamaya çalışıyor. Güvenlik ekipleri Ekonomi Bakanlığı önünde de kordon oluştururken, polis yer yer taş yağmuruna tutuldu. Öte yandan, genel gösterici kitlesinin yer yer dağılmakta olduğu gözlenirken, bazı grupların yürüyüşlerini sonlandırdığı, ancak Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma meydanından ayrılmayarak, Mısır'daki ayaklanmayı örnek alıp hükümetin istifası talebiyle eyleme devam ettiği öğrenildi. Kent merkezi trafiğe kapalı bulunuyor.