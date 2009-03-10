Komşu devam edebilecek mi?



Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyük sürprizini hiç kuşkusuz Panathinaikos gerçekleştirdi. Inter ve Werder Bremen gibi iki devin yer aldığı ilk tur gruplarında Werder Bremen'i geçmeyi başaran Atina ekibi, deplasmanda aldığı 1-1'lik sonucun ardından Nihat Kahveci'nin forma giydiği İspanya'nın Villarreal takımı karşısında çeyrek finale kalmaya çalışacak.



Henk Ten Cate'nin öğrencileri, Yoncalar'ın, Avrupa Kupaları tarihinde İspanyol takımlarına karşı kendi evinde sahip olduğu namağlup unvanını bu maçta da sürdürmeyi amaçlıyor. Pana, İspanyol takımlarıyla evinde oynadığı son 9 Avrupa Kupası maçında 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



Panathinaikos'ta takımın yıldız golcüsü Vangelis Mantzios'un sahalara dönüşü ev sahibi ekibi sevindirirken OAKA Spiros Louis Stadı'ndaki maç öncesi biletlerin tamamının satıldığı açıklandı. Ten Cate'nin, cezalı savunma oyuncusu Giannis Goumas'ın yerine Polonyalı Jakub Wawrzyniak'a görev vereceği öğrenildi.



Panathinaikos'ta ayrıca Gilberto Silva, Simao ve Nikos Spiropoulos kart ceza sınırında bulunan isimler.



Villarreal cephesinde ise zorlu maç öncesi temkinli demeçler veriliyor. Teknik direktör Manuel Pellegrini, golsüz beraberliğin dahi kendileri için yettiğini ancak galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade etti.



Takımın yükselen form grafiğinin altını çizen Pellegrini hafta sonu oynanan Espanyol maçında dinlendirilen Robert Pires'i Atina'da sahaya süreceğini ifade etti.



İspanya'da oynanan ilk maçta Panathinaikos'un tek golünü atan Giorgos Karagounis için özel bir savunma planı hazırlamadığını ifade eden Şilili teknik adam, rakiplerini oyuncu bazında değerlendirmek istemediklerini zira takım olarak çok iyi bir takım olduklarını söyledi.



Villarreal cephesinde, ilk maçta cezalı oldukları için forma giyemeyen Joan Capdevila ve Guillermo Franco takıma geri dönerken Ariel Ibagaza, Marcos Senna, Guillermo Franco ve Angel kart ceza sınırında yer alıyor.



Muhtemel 11'ler



PANATHİNAKOS

Mario Galinovic

Bryce Moon

Josu Sarriegi

Loukas Vyntra

Mikael Nilsson

Mate Junior Simao

Gilberto Silva

Jakub Wawrzyniak

Georgios Karagounis

Vangelis Mantzios

Dimitris Salpingidis



VİLLARREAL

Diego Lopez

Javi Venta

Angel Lopez

Diego Godin

Joan Capdevila

Marcos Senna

Robert Emmanuel Pires

Santiago Cazorla

Ruben Cani

Llorente

Giuseppe Rossi







