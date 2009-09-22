Komşu canlı yayında Türkiye'yi tartıştı

Yunanistan'da 4 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi, siyasi parti liderlerinin canlı yayınlanan televizyon tartışmalarında Türkiye de, AB süreci ile gündemde. Bir tartışmada iktidardaki dönemini değerlendiren Başbakan Kostas Karamanlis, Yunanistan'ın Türkiye'den taleplerini; AB'nin, Türkiye'den taleplerine dönüştürmeyi başardıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 saat süren açık oturumda gazetecilerin sorularının ezici bir çoğunluğu ekonomi içerikli oldu.

Gazetecilerin Türkiye politikasına ilişkin sorularını yanıtlayan Karamanlis, hükümetinin uyguladığı politikanın doğru olduğunu söyledi.

"Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB'ye karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda AB'ye tam üyeliğini desteklediğini" belirten Karamanlis, "Avrupa kurallarına uyum sağlayan bir Türkiye'nin tüm komşuların ve Yunanistan'ın çıkarına olduğunu" bildirdi.

Karamanlis, Türkiye'nin şu ana dek gerekli koşulları yerine getirmemiş olduğunu da savundu.

Karamanlis, "Türkiye, komşularıyla cepheleri kapatıyor; bir tek Ege ve Kıbrıs'ı açık bırakıyor" denilmesine de karşı çıktı; "Türkiye'nin en büyük sorunları doğusunda" dedi.

Aralık ayındaki AB zirvesinin, Türkiye-AB ilişkileri için dönüm noktası olduğunu belirten Karamanlis, Yunanistan'ın Türkiye'den taleplerini AB'nin Türkiye'den taleplerine dönüştürmeyi başardıklarını kaydetti.

Sosyalist PASOK'un lideri Yorgo Papandreu da, "Seçimleri kazanırsak, AB zirvesine veto hakkımız açık olarak gideceğiz" diye konuştu.

Türkiye-Ermenistan ilişkileri

Gazetecilerin, "Türkiye'nin Ermenistan da dahil olmak üzere sorunlarını çözme yoluna gittiğini, ancak Yunanistan ile ilişkileri alanında hareketlenmediği" yolundaki değerlendirmesine de yanıt veren Karamanlis, "Türkiye'nin tüm sorunlarını çözdüğü değerlendirmesi yanlıştır. En büyük sorunları doğuda" diye konuştu.

Karamanlis, enerji boru hatları konulu sorulara ise, "Yunanistan'ın yalnızca kendi ulusal çıkarlarını gözettiği" yanıtını verdi.

Papandreu'nun açıklamaları

PASOK Genel Başkanı Yorgo Papandreu ise, hükümeti Ege'de kıta sahanlığının belirlenmesi ile Ege'deki askeri uçuşlar ve ihlaller konularında harekete geçmemekle ve Kıbrıs konusunda veto hakkından ödün vermekle suçladı. Ana muhalefet lideri, "Bu konuları masaya getirip yoğun müzakerelerle bitirebilirdik" dedi.

Papandreu, partisinin iktidara gelmesi durumunda, Yunanistan'ın Türkiye'nin AB sürecine ilişkin veto hakkından ödün vermeyeceğini de vurguladı.

Burgaz-Dedeağaç (Aleksandrupoli) petrol boru hattı konusuna da sorular üzerine değinen Papandreu, "Bizim zamanımızda başlamıştı, umarız bizim zamanımızda son bulacak. Tabii müzakereler sürüyor ama kimi noktalarda yeniden müzakere gerekli" dedi.

PASOK Lideri, Makedonya ile ilişkiler konusunda ise, "Çözüm için istek varsa vetolardan sözetmeye gerek yok" diye konuştu. ABD-Yunanistan ilişkilerine de değinen Papandreu, "iktidar olduğunda iki ülke ilişkilerinin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda olacağını" dile getirdi.