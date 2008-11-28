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Spor

Komşu Benfica'yı salladı

Galatasaray'ın yer aldığı B Grubu'nda Olympiacos sahasında konuk ettiği Benfica'yı 5-1 yendi.

28 Kasım 2008 02:00


UEFA Kupası'nda 3. hafta maçları geride kalırken, temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı B Grubu'nda Olympiacos sahasında konuk ettiği Benfica'yı 5-1 yendi.


UEFA Kupası'nda 3. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray sahasında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına sahasında 1-0 yenilirken, karşılaşmanın tek golü 81. dakikada Edmar'dan geldi.

B Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Olympiacos, Benfica'yı 5-1 yendi. Ev sahibi Olympiacos'un gollerini 1. dakikada Galletti, 17. dakikada Patsatzoglou, 24 ile 53. dakikalarda Santo ve 44. dakikada Belluschi atarken, Benfica'nın tek golünü 33. dakikada David Luiz kaydetti.

KEZMAN'DAN GOL

A Grubu'nda oynanan gecenin dikkat çekici maçında Manchester City, Schalke'yi deplasmanda 2-0'la geçti. İngiliz ekibinin gollerini 33. dakikada Mwaruwari ve
67. dakikada Ireland attı.

Bu grubun diğer maçında ise aris Saint Germain sahasında Racing Santander ile 2-2 berabere kalırken, Fransız ekibinin ilk golü Mateja Kezman'dan geldi.

MİLAN 1 PUANI 90'DA KURTARDI

E Grubu'nda oynanan zorlu maçta ise, Portsmouth ile Milan 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Portsmouth'un 62. dakikada Kaboul ve 73. dakikada Kanu'nun attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta, Milan'ın beraberlik golleri 84. dakikada Ronaldinho ve 90. dakikada Inzaghi'den geldi.

G Grubu'nda Valencia deplasmanda Rosenborg'u 4-0 yenerek 3. haftanın dikkat çekici sonuçlarından birine imza atarken, bir başka İspanyol ekibi Deportivo da H Grubu mücadelesinde sahasında karşılaştığı Feyenoord'u 3-0 mağlup etti.

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