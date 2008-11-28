Komşu Benfica'yı salladı



UEFA Kupası'nda 3. hafta maçları geride kalırken, temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı B Grubu'nda Olympiacos sahasında konuk ettiği Benfica'yı 5-1 yendi.





UEFA Kupası'nda 3. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray sahasında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına sahasında 1-0 yenilirken, karşılaşmanın tek golü 81. dakikada Edmar'dan geldi.



B Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Olympiacos, Benfica'yı 5-1 yendi. Ev sahibi Olympiacos'un gollerini 1. dakikada Galletti, 17. dakikada Patsatzoglou, 24 ile 53. dakikalarda Santo ve 44. dakikada Belluschi atarken, Benfica'nın tek golünü 33. dakikada David Luiz kaydetti.



KEZMAN'DAN GOL



A Grubu'nda oynanan gecenin dikkat çekici maçında Manchester City, Schalke'yi deplasmanda 2-0'la geçti. İngiliz ekibinin gollerini 33. dakikada Mwaruwari ve

67. dakikada Ireland attı.



Bu grubun diğer maçında ise aris Saint Germain sahasında Racing Santander ile 2-2 berabere kalırken, Fransız ekibinin ilk golü Mateja Kezman'dan geldi.



MİLAN 1 PUANI 90'DA KURTARDI



E Grubu'nda oynanan zorlu maçta ise, Portsmouth ile Milan 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Portsmouth'un 62. dakikada Kaboul ve 73. dakikada Kanu'nun attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta, Milan'ın beraberlik golleri 84. dakikada Ronaldinho ve 90. dakikada Inzaghi'den geldi.



G Grubu'nda Valencia deplasmanda Rosenborg'u 4-0 yenerek 3. haftanın dikkat çekici sonuçlarından birine imza atarken, bir başka İspanyol ekibi Deportivo da H Grubu mücadelesinde sahasında karşılaştığı Feyenoord'u 3-0 mağlup etti.

