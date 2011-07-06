-KOMŞU ADALARA TÜRKİYE'DEN YATIRIM TEKLİFİ İZMİR (A.A) - 06.07.2011 - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Yunanistan'ın kriz nedeniyle satışa çıkardığı adalarda Türk-Yunan ortaklığıyla turizm beldeleri kurulmasını teklif ettiklerini, Yunanlı bir emlak grubunun uygun ada belirlemek üzere çalışma yürüttüğünü söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Demirtaş, Türkiye'nin coğrafyasında hızla büyüyen bir istikrar bölgesi olmasına rağmen komşu ülkelerde önemli çalkantıların yaşandığını, bu durumu fırsat değil tehdit olarak gördüklerini söyledi. Fakir ve problemli değil, zengin ve barışçıl komşular istediklerini, bunun için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Demirtaş, karşı kıyılarındaki Yunan ve Türk iş adamlarının ticari ilişkilerini geliştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti. Son dönemde bu konuda önemli iyileşmeler yaşandığını, sadece büyük gruplar ve yatırımlar değil, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler arasında da ilişkilerin memnuniyet verici seviyeye ulaştığını kaydeden Demirtaş, ''Özellikle son 4 ayda Yunanistan'dan 100'e yakın irili ufaklı girişimci, Türklerle işbirliği yapma isteğini ortaya koydu. Odamız Dış Ekonomik İlişkiler bölümüne gelen başvurulara göre, aralarında kuaför salonu çalıştırmaktan, maden çıkarmaya, matbaa kurmaktan hamam işletmeye kadar çok değişik sektörlerden teklifler geliyor. Bu teklifler iki ülke arasında yıllardır gelişmesi için çabaladığımız ilişkilerin gelecekte çok daha iyi noktalarda olacağını gösteriyor'' dedi. Geçmişte komşu ülke iş adamlarının işbirliği teklifleriyle ilgilense de harekete geçmediğini, ancak son dönemde kendileri de şaşırtan tepkiler aldıklarını ifade eden Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yunanistan'da yaptığımız son temaslarda 'Bu krizi birlikte aşabiliriz' mesajını verdik. 'Ne yapabileceğimizi oturup konuşalım, birlikte aşalım' dedik. Çünkü bizim krizlerde büyük deneyimimiz var. İnanıyorum ki yavaş yavaş onlar da toparlayacak. Çok olumlu yansımalar alıyoruz. Öyle teklifler geliyorlar ki. Aralarında Türkiye ile Yunanistan'ın ticari bir birliktelik kurması, bu alan içinde Kıbrıs'ın da yer almasını teklif edenler dahi var.'' Demirtaş, yaptıkları temaslarda, adalarda ortak turizm yatırımını teklifini de gündeme getirdiklerini belirtti. Yunanistan'ın Ege'de bir çok adasınını bulunduğunu, bunların yarısından azında yerleşimin bulunduğunu, bunların stratejik olarak bugüne kadar geliştirilmediğini söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu: ''Dünyanın en güzel coğrafyasındaki bu adaları değerlendirelim istiyoruz. Neden Türk Yunan ortak yatırımıyla bu adalarda turizm beldeleri oluşturmayalım. Adalarınızı satmak yerine bu projelerle değerlendirin teklifinde bulundum. Yunanlı bir emlak grubuyla yaptığımız görüşmede, 'Bir adada pilot çalışma yapalım. Varsa bana gösterin' dedim. Bir tane ada gösterdiler çok küçüktü. Şimdi başka bir ada var. Bu adalarda turizm beldelerini birlikte yapıp satabiliriz.''